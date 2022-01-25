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جونسون يتوعد روسيا بعقوبات غربية غير مسبوقة.. والسبب!
جونسون
الثلاثاء 25 يناير 19:35

توعّد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، روسيا بعقوبات غربية «أشدّ من أيّ أمر قمنا به من قبل» إذا غزت أوكرانيا، وذلك في أعقاب محادثات مع قادة عدد من الدول الحليفة بشأن تهديدات موسكو.

وكرّر جونسون تحذيره للرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الدمار الذي يرجّح أن ينجم عن أيّ توغل لقواته في أوكرانيا، وذلك لدى إطلاعه البرلمان على آخر التطورات في أعقاب اتصال أجراه في وقت متأخر من ليل الاثنين مع الرئيس الأميركي جو بايدن وعدد من حلفاء بلاده الأوروبيين.

وقال جونسون «اتفقنا على أنّنا سنردّ على أيّ هجوم روسي على أوكرانيا بشكل موحّد عبر فرض عقوبات اقتصادية شديدة ومنسّقة، أشدّ من أيّ أمر قمنا به من قبل ضدّ روسيا».

وقال جونسون «لا شكّ في أنّ (سويفت) سيكون سلاحاً فعالاً للغاية».

ولفت إلى أنه سيكون على الولايات المتحدة التعامل مع خطوة من هذا النوع، نظراً لأنّها مركز النظام المالي العالمي، مضيفاً «نجري محادثات بهذا الشأن».

وأكّد أنّ الأوكرانيين سيقاومون أيّ توغّل روسي «بعناد وإصرار»، بعدما أعطى الضوء الأخضر لإرسال حوالي 2000 قطعة سلاح بريطانية مضادّة للدبابات إلى أوكرانيا ومدرّبين عسكريين.

 

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