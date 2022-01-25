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أميركا تكشف مجالا حيويا ستشمله العقوبات على روسيا
البيت الأبيض
الثلاثاء 25 يناير 19:03

أعلن مسؤول أميركي رفيع، اليوم الثلاثاء، أن حزمة العقوبات الاقتصادية التي تعدّها واشنطن للرد على أي هجوم روسي على أوكرانيا ستشمل قيوداً غير مسبوقة على صادرات معدات التكنولوجيا المتقدمة الأميركية.
وقال المسؤول للصحفيين "نتحدّث عن تكنولوجيا متقدمة نصممها وننتجها"، مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وتكنولوجيا صناعة الطيران.
وأضاف أن منع تصدير تلك التقنيات إلى روسيا وهو ما "سيضرب بشدة طموحات" روسيا الاستراتيجية لتحويل الاقتصاد نحو التصنيع.
كان الرئيس الأميركي جو بايدن كرر مراراً أنه أكد لنظيره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العقوبات هذه المرة، في حال مهاجمة أوكرانيا، ستكون غير مسبوقة وسيكون لها أثر كبير على روسيا.

 

المصدر: رويترز
تكنولوجيا
عقوبات
روسيا
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