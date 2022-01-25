روسيا تتهم واشنطن بالتصعيد في أوكرانيا

نددت روسيا، اليوم الثلاثاء، بوضع آلاف الجنود الأميركيين في حالة تأهب بسبب الأزمة في أوكرانيا ورأت في ذلك «تصعيداً للتوتر» من جانب واشنطن. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين «نراقب بقلق كبير هذه التحركات الأميركية». وأضاف أن الولايات المتحدة تتسبب من خلال ذلك «بتصعيد التوتر». كانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) أعلنت، اليوم الثلاثاء، أن قوة عديدها 8500 عسكري أميركي وضعت في «حالة تأهب قصوى»، تحسباً لاحتمال نشرها لتعزيز أي تفعيل لقوة التدخل التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) رداً على الأزمة الأوكرانية. وقد حشدت روسيا 100 ألف جندي قرب الحدود الأوكرانية مثيرة المخاوف من أن تكون تخطط لمهاجمة جارتها، ما استدعى تحذيرات من دول الغرب. وأفادت وكالات أنباء روسية أن القوات المسلحة الروسية أطلقت، اليوم الثلاثاء، سلسلة جديدة من المناورات بالقرب من أوكرانيا وفي شبه جزيرة القرم مع تدريبات تشمل ستة آلاف عنصر وطائرات مقاتلة وقاذفات. من جانب آخر، ستتسلم أوكرانيا اليوم الثلاثاء مساعدة جديدة من الولايات المتحدة تشمل «تجهيزات وذخائر لتعزيز القوات المسلحة الأوكرانية»، بحسب السفارة الأميركية موضحة أنها قسم من مساعدة بقيمة 200 مليون دولار أميركي منحها البيت الأبيض في الآونة الأخيرة لكييف. من جهته، أعلن حلف شمال الأطلسي أن دوله تعد لوضع قوات احتياطية في حالة تأهّب وأنها أرسلت سفناً ومقاتلات لتعزيز دفاعاتها في أوروبا الشرقية ضدّ الأنشطة العسكرية الروسية على حدود أوكرانيا، فيما تعتبر روسيا من جهتها أن قوات الحلف في جوارها تشكل تهديداً وجودياً. يتهم الغربيون موسكو بحشد أكثر من مئة ألف عسكري على الحدود الاوكرانية بهدف هجوم محتمل. وتنفي روسيا أي مخطط لشن هجوم لكنها تربط وقف التصعيد بمعاهدات تضمن خصوصاً عدم توسع حلف شمال الأطلسي ليشمل أوكرانيا. هذه المطالب اعتبرتها أوروبا والولايات المتحدة غير مقبولة، لكن يتم التأكد من أنه يجري أخذ قلق روسيا على محمل الجد، وأن هناك رغبة في التفاوض على حلول. بعد جولة محادثات، يفترض أن تسلم واشنطن هذا الأسبوع رداً خطياً على المطالب الروسية.