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التحقيق في حفلات بمقر رئاسة وزراء بريطانيا خلال الإغلاق
حفلة في رئاسة الوزراء البريطانية خلال الإغلاق
الثلاثاء 25 يناير 18:15

قالت الشرطة البريطانية، اليوم الثلاثاء، إنها فتحت تحقيقا في خرق محتمل لقواعد الإغلاق بمقر إقامة رئيس الوزراء بوريس جونسون في "داونينج ستريت" في لندن بعدما قدم تحقيق حكومي داخلي دليلا على إقامة سلسلة من التجمعات.
وذكرت وسائل إعلام بريطانية إن جونسون حضر حفلا مفاجئا بمناسبة عيد ميلاده في 2020. وضم الحفل أكثر من 30 شخصا في غرفة بمجلس الوزراء بالعقار "رقم عشرة شارع داونينج ستريت" وهو مكتبه ومقر إقامته.
وقالت كريسيدا ديك، مفوضة شرطة العاصمة، اليوم الثلاثاء، إن الشرطة فتحت تحقيقا في خرق القواعد. وتابعت "أستطيع أن أؤكد أن شرطة العاصمة تحقق حاليا في إقامة عدد من الفعاليات في داونينج ستريت والقاعة البيضاء خلال العامين الماضيين فيما يتعلق بخرق محتمل لقواعد كوفيد-19".
وقال مكتب رئاسة الوزراء، في بيان، إن التحقيق الذي تجريه المسؤولة البارزة سو جراي ما زال مستمرا وهناك تواصل مستمر مع شرطة العاصمة. ولم يتضح متى ستُنشر نتائج التحقيق الذي ربما يتأجل.
ودفع الكشف عن إقامة هذه التجمعات بعض النواب من حزب المحافظين، الذي يتزعمه جونسون، إلى مطالبته بالاستقالة لكن ما زال عددهم أقل من 54 شخصا وهو الحد الأدنى المطلوب لإجراء اقتراع على حجب الثقة.

المصدر: آ ف ب
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