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السيسي وتبون يتفقان على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية
الرئيس السيسي ونظيره الجزائري بقصر الاتحادية
الثلاثاء 25 يناير 17:48

أكد الرئيسُ المصري عبد الفتاح السيسي أنه توافق مع نظيره الجزائري عبدالمجيد تبون، على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، بالتزامن مع خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

وقال السيسي إنه اتفق مع تبون "على أهمية تنظيم الانتخابات الليبية الرئاسية والنيابية بالتزامن مع خروج المرتزقة".

وأضاف:"تناولنا قضية الأمن المائي وتطابقت رؤانا على ضرورة التوصل لاتفاق شامل بشأن سد النهضة".

وقال السيسي إنه اتفق مع الرئيس الجزائري على استمرار التعاون المكثف، في مجال مكافحة الإرهاب، بكافة أشكاله وصوره وضرورة تبني المجتمع الدولي لمقاربة شاملة للتصدي للإرهاب بمفهومه الشامل.

من جانبه، قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الثلاثاء، إن هناك توافقا تاما في الرؤى ووجهات النظر مع مصر بشأن قضايا المنطقة.

وأضاف تبون، بعد مباحثات أجراها اليوم مع الرئيس المصري، أن المحادثات شملت مجمل قضايا المنطقة.

وأوضح: "أجرينا محادثات مثمرة تندرج في سياق التشاور المستمر بين مصر والجزائر.. كما أن الجانب الاقتصادي أخذ حيزا من هذه المباحثات".

وتابع: "هناك توافق تام في الرؤى ووجهات النظر مع مصر بشأن قضايا المنطقة.. ونسعى لأرضية مشتركة للوصول إلى التوافق العربي المشترك".

المصدر: وكالات
مصر
السيسي
الجزائر
عبد المجيد تبون
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