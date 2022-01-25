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مصدر مقرب يكشف الحالة الصحية لمهاتير محمد
رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد
الثلاثاء 25 يناير 17:40

قالت ابنة رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد، الذي شغل هذا المنصب لأكثر من عقدين، اليوم الثلاثاء، إن صحته تتحسن لكنه سيبقى في المستشفى ليتلقى رعاية متخصصة.

وقالت مارينا مهاتير في بيان إن شهية والدها (96 عاماً) تتحسن وإنه يمزح مع الأسرة. ويتلقى مهاتير العلاج في معهد القلب الوطني تحت إشراف متخصصين.

وعاد مهاتير، الذي لا يزال مشرعاً نشطاً، إلى المستشفى بعدما خضع بنجاح لإجراء طبي اختياري في الثامن من يناير.

وكان قد دخل المستشفى وخرج منه في ديسمبر، بعدما قال الأطباء المعالجون له إنهم راضون عن نتائج فحوصه.

المصدر: رويترز
مهاتير محمد
ماليزيا
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