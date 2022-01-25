بدء دراسة سريرية على لقاح مضاد لأوميكرون

قالت شركتا "بيونتك" الألمانية و"فايزر" الأميركي، اليوم الثلاثاء، إنهما بدأتا تجربة سريرية لاختبار نسخة جديدة من لقاحهما مصممة خصيصا لاستهداف متحور أوميكرون من فيروس كورونا المستجد. وأعلنت الشركتان أنه سيُجرى خلال هذه الدراسة الوقوف على السلامة والقدرة على التحمل والفعالية للقاح المرشح. تعتزم الشركتان اختبار الاستجابة المناعية الناجمة عن اللقاح المخصص لأوميكرون كنظام من ثلاث جرعات للأشخاص غير المطعمين وكجرعة منشطة للذين تلقوا جرعتين من لقاح الشركتين الأصلي. كما تختبر الشركتان جرعة رابعة من اللقاح الحالي مقارنة بجرعة رابعة من اللقاح المخصص لأوميكرون لدى من تلقوا جرعتهم الثالثة من لقاح "فايزر-بيونتك" قبل ما بين ثلاثة وستة أشهر. وبحسب البيانات، ستشمل الدراسة نحو 1420 شخصا، سيُجرى تقسيمهم على ثلاث مجموعات. وستضم المجموعة الأولى نحو 600 شخص حصلوا خلال الـ 90 إلى 180 يوما السابقة للدراسة على جرعتين من اللقاح الحالي المضاد لكورونا، وسيحصلون الآن على جرعة أو جرعتين من اللقاح المضاد لأوميكرون. أما المجموعة الثانية، والتي ستضم نفس العدد تقريبا، فستتلقى إما جرعة معززة من اللقاح الأصلي أو جرعة من لقاح أوميكرون، بينما ستضم المجموعة الثالثة نحو 200 شخص لم يتلقوا لقاحا مضادا لكورونا ولم يصابوا حتى الآن بكورونا، وسيتلقون خلال الدراسة ثلاث جرعات من لقاح أوميكرون. وقال أوجور شاهين رئيس شركة "بيونتك" إن "الدراسة جزء من نهجنا العلمي لتطوير لقاح يوفر حماية مماثلة ضد أوميكرون، كما لاحظنا مع المتحورات السابقة، ولكن في نفس الوقت تستمر فعاليته لفترة أطول"، مضيفا أن اللقاحات لا تزال توفر مستوى عاليا من الحماية ضد الدورات الشديدة من أوميكرون. وقالت كاثرين جنسين، رئيسة قسم الأبحاث وتطوير اللقاحات في شركة "فايزر"، في بيان "بينما تُظهر الأبحاث الحالية والبيانات أن الجرعات المعززة تواصل إتاحة مستوى عالٍ من الحماية ضد اشتداد المرض ودخول المستشفى مع الإصابة بمتحور أوميكرون، فإننا ندرك الحاجة إلى الاستعداد في حالة تراجع هذه الحماية مع مرور الوقت وربما المساعدة في معالجة أوميكرون والسلالات الجديدة مستقبلا". وقالت فايزر إن نظام الجرعتين للقاح الأصلي قد لا يكون كافيا للحماية من الإصابة بمتحور أوميكرون وإن الحماية التي يوفرها وتحول دون حاجة المرضى لدخول المستشفيات والوفاة قد تتضاءل. وأعلنت شركة الأدوية، التي تتخذ من مدينة ماينتس الألمانية مقرا لها، وشريكتها الأميركية قبل حوالي أسبوعين أنهما قد بدأتا بالفعل إنتاج لقاح لكورونا تم تكييفه مع متحور أوميكرون للاستخدام التجاري لاحقا. كانت "بيونتك" قد صرحت أن الشركتين "جاهزتان لتزويد السوق (باللقاح الجديد) بحلول مارس المقبل، بمجرد الحصول على موافقات السلطات".