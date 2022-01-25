هذه الدولة الآسيوية تسجل إصابات يومية قياسية بكورونا
رجل يخضع لاختبار كورونا في سيول
الثلاثاء 25 يناير 17:20
تجاوزت الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية 8000 للمرة الأولى، وسط انتشار سريع للمتحور أوميكرون برغم تمديد قيود التباعد الاجتماعي الصارمة هناك. وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الثلاثاء، تسجيل 8571 إصابة أمس، وهو ما يفوق الذروة السابقة المسجلة في منتصف ديسمبر الماضي والتي بلغت 7848 إصابة.وأعادت كوريا الجنوبية فرض قيوداً للتباعد الاجتماعي أكثر صرامة الشهر الماضي لأن زيادة عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا والمرضى ذوي الحالات الحرجة تهدد بإجهاد النظام الطبي. وأدت الزيادة في عدد الإصابات إلى زيادة المخاوف بشأن فرص حدوث موجة جديدة من العدوى قبل عطلة رأس السنة القمرية الجديدة التي ستبدأ يوم السبت، عندما يسافر عشرات الملايين في أنحاء البلاد للقاء عائلاتهم. وقال مسؤولو الصحة إنه من المحتمل أن يكون متحور أوميكرون مسؤولاً عن أكثر من 90 بالمئة من الإصابات الجديدة في الأسبوعين أو الأسابيع الثلاثة القادمة، بينما قد تصل الأرقام اليومية إلى 20 ألفاً أو 30 ألفاً أو أكثر. وبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية، التي يبلغ عدد سكانها 52 مليون نسمة، 749979 إصابة وإجمالي الوفيات 6588 وفاة. وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن أكثر من 95 في المئة من البالغين تلقوا التطعيمات ضد فيروس كورونا بشكل كامل، كما تلقى نحو 58 في المئة منهم جرعة تنشيطية.