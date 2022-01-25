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روسيا تبدأ عمليات تفتيش على حدود أوكرانيا استعداداً للقتال
قوات روسية قرب حدود أوكرانيا (أرشيفية)
الثلاثاء 25 يناير 15:43

أعلنت موسكو، الثلاثاء، بدء عمليات تفتيش استعدادا للقتال على الحدود مع أوكرانيا.

وأضافت وكالة الإعلام الروسية، أن عملية التفتيش هذه بدأت للتأكد من جاهزية قواتها القتالية في منطقتها العسكرية الجنوبية على الحدود مع أوكرانيا والتي تضم أكثر من 6000 جندي روسي.

جاء ذلك عقب تشديد الرئاسة الروسية على أنها تراقب التصريحات الأميركية التي تتجه نحو التصعيد وزيادة التوتر، وفق تعبيرها.

وكشف أن القوات الأميركية المجهزة تستعد للانتشار في أوروبا إذا لزم الأمر.

كما انتقد الكرملين تصريحات الناتو حول وضع قواته في حالة تأهب وتعزيز أوروبا الشرقية بمزيد من السفن والطائرات المقاتلة.

المصدر: وكالات
روسيا
أوكرانيا
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