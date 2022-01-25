إسرائيل تسجل رقماً قياسياً جديداً بإصابات "كورونا"
أرشيفية
الثلاثاء 25 يناير 15:19
سجلت إسرائيل 83613 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية في وقت تواصل الإصابات الخطيرة في الارتفاع مع استمرار تفشي الفيروس وتسجيل معدلات قياسية بالإصابات والعدوى خلال الموجة الخامسة بحسب ما أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم. وأوصى فريق الطب الوبائي واللجنة الاستشارية بوزارة الصحة الاسرائيلية بالسماح بجرعة رابعة لجميع السكان البالغين في إسرائيل.
وسيكون بإمكان من تزيد أعمارهم عن 18 عاما تلقي الجرعة الرابعة بعد مرور خمسة أشهر عن معافاتهم من الإصابة بالفيروس أو تلقي الجرعة الثالثة.
وتخرج التوصية إلى حيز التنفيذ بعد مصادقة مدير عام وزارة الصحة بروفيسور نحمان أش حسب بيان الصحة الاسرائيلية.
وأشار البيان إلى أن القرار بهذه التوصية جاء إثر النتائج الإجابية التي تدل على حماية أعلى بثلاث إلى خمس مرات من الإصابة بمرض خطير من جراء الإصابة بكورونا بعد تلقي الجرعة الرابعة وحماية أعلى بمرتين من الإصابة بالعدوى قياسا بمن تلقوا الجرعة الثالثة فقط.