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تصريح جديد من فايزر بشأن فعالية لقاحها ضد "أوميكرون"
تصريح جديد من فايزر بشأن فعالية لقاحها ضد "أوميكرون"
الثلاثاء 25 يناير 14:48

قالت شركة فايزر، اليوم الثلاثاء، إن الجرعة المعززة تستطيع مواجهة متحور أوميكرون لمدة 4 أشهر.

كان الرئيس التنفيذي لشركة فايزر ألبرت بورلا ، قد قال إن التطعيم السنوي بلقاح مضاد لفيروس كورونا سيكون أفضل من الحصول على جرعات تنشيطية متكررة لمكافحة الجائحة.

وأثبت لقاح فايزر - بيونتك المضاد لكوفيد-19 أنه فعال ضد المرض الشديد والوفاة في حالة الإصابة بمتحور أوميكرون شديد العدوى لكنه أقل فعالية في منع العدوى.

ومع تصاعد الإصابات توسعت بعض الدول في برامج جرعات كوفيد-19 التنشيطية أو قلصت الفترات بين الجرعات في الوقت الذي تسارع فيه الحكومات لتعزيز الحماية لمواطنيها.

 



 


 

المصدر: وكالات
فايزر
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كورونا
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