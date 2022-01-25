تصريح جديد من فايزر بشأن فعالية لقاحها ضد "أوميكرون"

قالت شركة فايزر، اليوم الثلاثاء، إن الجرعة المعززة تستطيع مواجهة متحور أوميكرون لمدة 4 أشهر.

كان الرئيس التنفيذي لشركة فايزر ألبرت بورلا ، قد قال إن التطعيم السنوي بلقاح مضاد لفيروس كورونا سيكون أفضل من الحصول على جرعات تنشيطية متكررة لمكافحة الجائحة.

وأثبت لقاح فايزر - بيونتك المضاد لكوفيد-19 أنه فعال ضد المرض الشديد والوفاة في حالة الإصابة بمتحور أوميكرون شديد العدوى لكنه أقل فعالية في منع العدوى.

ومع تصاعد الإصابات توسعت بعض الدول في برامج جرعات كوفيد-19 التنشيطية أو قلصت الفترات بين الجرعات في الوقت الذي تسارع فيه الحكومات لتعزيز الحماية لمواطنيها.









