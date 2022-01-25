مصر.. ما حقيقة تعطيل الدراسة بسبب موجة الطقس السيء؟

عبد الله أبو ضيف ( القاهرة )



نفت مصر تعطيل الدراسة في البلاد بسبب موجة الطقس السيء المتوقع أن تصل ذروتها غدًا الأربعاء بسبب تقلبات مناخية بحسب هيئة الأرصاد الجوية الرسمية.

وقالت الحكومة إنه تقرر تحديد يوم الخميس كإجازة رسمية احتفالاً بعيد الشرطة وثورة الـ25 من يناير، وهي إجازة اعتيادية متعارف عليها في مصر احتفالاً بالذكرى السنوية للحدثين.



وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر إن البلاد تشهد غداً تقلبات في الأحوال الجوية على معظم أنحاء البلاد، حيث يؤثر منخفض سطحي على البحر المتوسط يدفع كميات كبيرة من الرطوبة والفرصة مهيأة لتساقط الأمطار بشكل كبير على السواحل كافة والدلتا وتمتد للداخل.

وتابعت: كما تنشط الرياح الشمالية على البحر المتوسط مما يؤدي إلى ارتفاع الامواج بشكل كبير يتجاوز 5 أمتار ويزيد الإحساس ببرودة الطقس، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ على كافة الأنحاء على اثر دخول الكتلة الباردة.

ومن المتوقع اعتباراً من غد الأربعاء 26 يناير إلى الخميس 27 يناير، أن تنخفض درجات الحرارة ويسود طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء يصاحب ذلك سقوط أمطار متفاوتة الشدة على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد مع نشاط للرياح.









