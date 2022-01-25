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اليابان بصدد توسيع حالة الطوارئ لتشمل 34 مقاطعة بسبب أوميكرون
اليابان بصدد توسيع حالة الطوارئ لتشمل 34 مقاطعة بسبب أوميكرون
الثلاثاء 25 يناير 13:36

من المقرر اتخاذ قرار في اليابان، اليوم الثلاثاء، بشأن توسيع نطاق ما يشبه حالة الطوارئ الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، وإضافة 18 مقاطعة جديدة، لتشمل 34 من أصل 47 مقاطعة في البلاد، وذلك لمواجهة التفشي السريع للمتحور أوميكرون.
وذكرت وكالة «كيودو» للأنباء أنه اعتباراً من يوم الخميس المقبل وحتى 20 فبراير، سوف تفرض القيود الشبيهة بحالة الطوارئ من أجل تخفيف الضغط على نظام الرعاية الصحية والحيلولة دون حدوث نقص في العمالة الأساسية؛ نتيجة زيادة الإصابات ومخالطة المصابين.
وسوف يتمكن حكام المقاطعات الـ18 التي يتوقع إضافتها إلى قائمة المقاطعات الخاضعة لما يشبه حالة الطوارئ، بما في ذلك أوساكا وكيوتو وهيوجو في منطقة كانساي بغرب اليابان، من مطالبة المطاعم والمقاهي بتقليص ساعات العمل.
ومن المتوقع أن يتخذ رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا قراراً نهائياً في وقت لاحق اليوم بشأن إضافة المقاطعات، وكذلك تمديد قيود ما يشبه آلة الطوارئ التي تم فرضها منذ 9 يناير في مقاطعات أوكيناوا وياماجوتشي وهيروشيما، إلى ما بعد 31 يناير، بحسب ما كان مقرراً في البداية، إلى 20 فبراير.
وسجلت اليابان تسارعاً في تفشي كورونا خلال الأسابيع الماضية، بسبب المتحور أوميكرون شديد العدوى.

 

المصدر: د ب أ
اليابان
فيروس كورونا
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