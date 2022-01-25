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انقطاع واسع للتيار الكهربائي في ثلاث دول في آسيا الوسطى
انقطاع واسع للتيار الكهربائي في ثلاث دول في آسيا الوسطى
الثلاثاء 25 يناير 13:05

أفادت تقارير إخبارية بحدوث انقطاع واسع للتيار الكهربائي في كل من كازاخستان وأوزبكستان وقرغيزستان.
ونقل موقع قناة «آر تي عربية» أن انقطاع التيار الكهربائي مرتبط بحادث في منظومة الطاقة التي تربط دولاً في آسيا الوسطى.
وأعلنت وزارة الطاقة الأوزبكية انقطاع التيار الكهربائي في عدة مناطق في البلاد، في مقاطعات فرغانة وطشقند ووادي فرغانة وسيرداريا وجيزاك وسمرقند ونافوي وكشكاداريا.
وعن سبب انقطاع التيار الكهربائي، قالت وزارة الطاقة الأوزبكية إن الانقطاع تم بسبب حادث في كازاخستان.
فيما قالت شركة الشبكة الكهربائية في كازاخستان إن التيار الكهربائي انقطع بسبب «خلل طارئ» في منظومة الطاقة في آسيا الوسطى. وأضافت الشركة الكازاخستانية أنها تتخذ التدابير اللازمة للتعامل مع الحادث.
كما حدث انقطاع في التيار الكهربائي في معظم أنحاء عاصمة قرغيزستان بيشكيك وفي ثاني أكبر المدن في البلاد في أوش وعدد من المدن الأخرى.

 

المصدر: د ب أ
انقطاع الكهرباء
التيار الكهربائي
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