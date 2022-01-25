الأربعاء 26 يناير 2022
أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
عربي ودولي
بريطانيا بصدد إلغاء فحص كورونا للمسافرين المحصنين
من مطار لندن هيثرو في لندن (أرشيفية)
الثلاثاء 25 يناير 09:25

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن حكومته ستلغي شرط إجراء اختبار فيروس كورونا لمن تلقوا اللقاح ممن يصلون إلى بريطانيا، في نبأ أشاد به قطاع صناعة السفر.

وقال جونسون في تصريح: "لإظهار أن هذا البلد يفتح (أبوابه) للعمل، وللمسافرين، سوف تشهدون تغييرات، حتى لا يضطر الوافدون إلى إجراء الاختبارات إذا كانوا قد تلقوا اللقاح".
   
وعلّق تيم ألدرسليد، الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية البريطانية، قائلا إن "هذا يوم تاريخي".

وأضاف: "بعد قرابة العامين منذ فرض قيود كورونا الأولية، يعود إعلان اليوم بالسفر الدولي إلى وضعه شبه الطبيعي لمن تلقوا جرعات اللقاح كاملة، وفي النهاية بما يتوافق مع الضيافة والاقتصاد المحلي".

وحالياً، يجب على المسافرين الذين تلقوا جرعتين من اللقاح على الأقل إجراء اختبار سريع لفيروس كورونا في غضون يومين من وصولهم إلى المملكة المتحدة.

بينما أولئك الذين لم يتلقوا اللقاح سيواجهون اختبارات وقواعد حجر صحي أكثر صرامة.

المصدر: وكالات
بريطانيا
لقاح كورونا
كورونا
كوفيد 19
آخر الأخبار
"جوجل" يحتفل بذكرى ميلاد "سندريلا" الشاشة العربية
دنيا
"جوجل" يحتفل بذكرى ميلاد "سندريلا" الشاشة العربية
اليوم 08:01
سفينة مقلوبة على بعد حوالي 45 ميلاً شرق خليج فورت بيرس بولاية فلوريدا.(أ ف ب)
عربي ودولي
فقدان العشرات بعد انقلاب زورق قبالة فلوريدا
اليوم 07:56
مشروب شائع يخفض مستوى ضغط الدم
دنيا
مشروب شائع يخفض مستوى ضغط الدم
اليوم 07:55
هذه الدولة الأوروبية سجلت أكثر من نصف مليون إصابة بكورونا في يوم واحد
عربي ودولي
هذه الدولة الأوروبية سجلت أكثر من نصف مليون إصابة بكورونا في يوم واحد
اليوم 07:44
الوكالة الأوروبية للأدوية توافق على استعمال «فايزر» للاستخدامات الطارئة
دنيا
"فايزر بيونتك" تبدأ اختبار لقاح جديد ضد "أوميكرون"
اليوم 07:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
حديث الصور
كاريكاتير
برامج
المبوب
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©