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إصابة 7 عسكريين أثناء هبوط مقاتلة إف-35 على حاملة طائرات أميركية
إصابة 7 عسكريين أثناء هبوط مقاتلة إف-35 على حاملة طائرات أميركية
الثلاثاء 25 يناير 07:25

قالت البحرية الأميركية إن سبعة عسكريين أصيبوا وتمكن طيار من القفز من طائرته يوم الاثنين في حادث وقع بينما كانت الطائرة وهي من طراز إف-35 سي تهبط على حاملة الطائرات يو.اس.اس كارل فينسون في بحر الصين الجنوبي.

وجاء في بيان للبحرية أن الواقعة حدثت أثناء "عمليات تحليق روتينية" في بحر الصين الجنوبي.
وأضاف البيان أن الطيار "تمكن من القفز من الطائرة بسلام وأنقذته طائرة هليكوبتر تابعة للجيش الأميركي".
وقال البيان إن حالة ثلاثة من المصابين استلزمت نقلهم إلى منشأة طبية في مانيلا بينما تم علاج أربعة على متن حاملة الطائرات. وأضاف أن المصابين الثلاثة في حالة مستقرة.
وأكدت البحرية أن تحقيقا يجري في الحادث.

المصدر: وكالات
هبوط
بحر الصين الجنوبي
طائرة أميركية
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