الإرياني: «الحوثي» يصر على تصدير إرهابه لدول المنطقة

عدن (الاتحاد)

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن استمرار ميليشيات الحوثي الإرهابية في إطلاق الصواريخ والطائرات دون طيار واستهداف الأعيان المدنية بشكل عشوائي في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وتهديد الملاحة الدولية ومصادر الطاقة في منطقة الخليج يؤكد إصرارها على تصدير إرهابها ليصل إلى كل دول المنطقة وتهديد المصالح الدولية.

وأوضح أن الهجوم الإرهابي الحوثي على السعودية والإمارات عمل تصعيدي خطير يثبت أن ميليشيات الحوثي تقامر بمستقبل اليمن ولا يهمها حياة المدنيين ولا سمعة اليمن ومكانتها الدولية.

وذكر الارياني بالتحذير من خطورة ميليشيات الحوثي وبأنها جماعة إرهابية والتنبيه مراراً إلى خطورتها، وبأنها لا تقبل بالسلام وتضع العراقيل أمام كل الجهود العربية والدولية في هذا الإطار لأن عقيدتها ونهجها مبنيان على القتل والتدمير، وتؤمن بالاصطفاء، وترفض الديمقراطية والاحتكام لصناديق الاقتراع.