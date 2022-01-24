الأربعاء 26 يناير 2022
أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
عربي ودولي
الإرياني: «الحوثي» يصر على تصدير إرهابه لدول المنطقة
الإرياني: «الحوثي» يصر على تصدير إرهابه لدول المنطقة
الثلاثاء 25 يناير 03:33

عدن (الاتحاد)

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن استمرار ميليشيات الحوثي الإرهابية في إطلاق الصواريخ والطائرات دون طيار واستهداف الأعيان المدنية بشكل عشوائي في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وتهديد الملاحة الدولية ومصادر الطاقة في منطقة الخليج يؤكد إصرارها على تصدير إرهابها ليصل إلى كل دول المنطقة وتهديد المصالح الدولية.
وأوضح أن الهجوم الإرهابي الحوثي على السعودية والإمارات عمل تصعيدي خطير يثبت أن ميليشيات الحوثي تقامر بمستقبل اليمن ولا يهمها حياة المدنيين ولا سمعة اليمن ومكانتها الدولية.
وذكر الارياني بالتحذير من خطورة ميليشيات الحوثي وبأنها جماعة إرهابية والتنبيه مراراً إلى خطورتها، وبأنها لا تقبل بالسلام وتضع العراقيل أمام كل الجهود العربية والدولية في هذا الإطار لأن عقيدتها ونهجها مبنيان على القتل والتدمير، وتؤمن بالاصطفاء، وترفض الديمقراطية والاحتكام لصناديق الاقتراع.

معمر الإرياني
اليمن
الحوثيين
آخر الأخبار
"جوجل" يحتفل بذكرى ميلاد "سندريلا" الشاشة العربية
دنيا
"جوجل" يحتفل بذكرى ميلاد "سندريلا" الشاشة العربية
اليوم 08:01
سفينة مقلوبة على بعد حوالي 45 ميلاً شرق خليج فورت بيرس بولاية فلوريدا.(أ ف ب)
عربي ودولي
فقدان العشرات بعد انقلاب زورق قبالة فلوريدا
اليوم 07:56
مشروب شائع يخفض مستوى ضغط الدم
دنيا
مشروب شائع يخفض مستوى ضغط الدم
اليوم 07:55
هذه الدولة الأوروبية سجلت أكثر من نصف مليون إصابة بكورونا في يوم واحد
عربي ودولي
هذه الدولة الأوروبية سجلت أكثر من نصف مليون إصابة بكورونا في يوم واحد
اليوم 07:44
الوكالة الأوروبية للأدوية توافق على استعمال «فايزر» للاستخدامات الطارئة
دنيا
"فايزر بيونتك" تبدأ اختبار لقاح جديد ضد "أوميكرون"
اليوم 07:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
حديث الصور
كاريكاتير
برامج
المبوب
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©