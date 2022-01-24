الجيش اليمني و«العمالقة» يسيطران على «حريب» في مأرب

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

سيطرت القوات اليمنية المشتركة بإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية على مركز مديرية «حريب» ثاني كبرى مدن مأرب، فيما استمرت المعارك ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية في منطقة «الوسيعة» و«جبال ملعاء» ومحيط معسكر «أم ريش»، وأعلن تحالف دعم الشرعية عن مقتل 50 إرهابياً، وتدمير 9 آليات عسكرية عبر تنفيذ 14 عملية استهداف في محافظتي مأرب والبيضاء، خلال الـ 24 ساعة الماضية، يأتي ذلك بينما كشفت وزارة الدفاع اليمنية أن ميليشيات الحوثي تقوم بإعدام مقاتليها المنسحبين والرافضين للقتال، وثمن الجيش اليمني دور الإمارات والسعودية فيما تحقق من انتصارات بمحافظة مأرب.

وتمكن الجيش اليمني و«ألوية العمالقة» بإسناد من تحالف دعم الشرعية أمس، من فرض سيطرتهم على مركز مديرية «حريب» الاستراتيجية ثاني كبرى مدن محافظة مأرب بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي الإرهابية.

وقال مصدر عسكري: إن طلائع الجيش و«ألوية العمالقة» دخلت مدينة «حريب» جنوبي مأرب.

وأكد أن ميليشيات الحوثي تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والعتاد فيما لاذ البقية بالفرار.

وفي الأثناء، تواصل القوات المشتركة تقدمها الميداني للسيطرة على منطقة «الوسيعة» الاستراتيجية، و«جبال ملعاء»، عقب السيطرة على مركز «حريب».

وشهدت بالتزامن الجبهة الصحراوية في محيط معسكر «أم ريش»، معارك عنيفة، عقب هجمات واسعة للجيش اليمني على مواقع الميليشيات الحوثية.

وأسفرت المواجهات وضربات التحالف عن مصرع وجرح العشرات من عناصر الميليشيات الإرهابية، علاوة على تدمير آليات وأطقم قتالية.

وكانت «ألوية العمالقة» قد سيطرت أمس الأول، على سلسلة جبال مطلة على «حريب» وعلى طريق «الجفرة» بمديرية «العبدية» جنوبي مأرب.

وتأتي هذه التطورات في إطار عملية عسكرية واسعة مدعومة من تحالف دعم الشرعية أطلقت مطلع يناير الجاري، وتمكنت خلال أيامها العشر الأولى من تحرير ثلاث مديريات بمحافظة شبوة شرقي البلاد من سيطرة الميليشيات الإرهابية.

وفي تطور، أعلن تحالف دعم الشرعية تنفيذ 14 استهدافاً ضد ميليشيات الحوثي بمأرب والبيضاء خلال الـ 24 ساعة الماضية. وقال التحالف إن الاستهدافات دمرت 9 آليات عسكرية، وقتلت 50 إرهابياً.

وفي تطور ميداني آخر، أعلن الجيش اليمني، أمس، استكمال السيطرة على مديرية «عين» غرب محافظة شبوة وتأمينها بشكل كامل.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية في وقت سابق إن ميليشيات الحوثي تكبدت خسائر بشرية بين قتلى وجرحى بنيران الجيش في جبهة «حرض» شمال محافظة حجة.

وأضاف المركز أن مدفعية الجيش دمرت آليات ومعدات قتالية تابعة للميليشيات في ذات الجبهة.

في غضون ذلك، كشفت وزارة الدفاع اليمنية أنها حصلت على معلومات مروعة عن إعدام ميليشيات الحوثي الإرهابية لمقاتليها المنسحبين والرافضين للقتال.

وقالت الوزارة إنها وجهت وحداتها الميدانية باستقبال المقاتلين الحوثيين المنسحبين، متعهدةً بمنحهم الأمان وفق الأعراف الدولية.

وأكدت وزارة الدفاع اليمنية أنها ستقدم أيضاً يد العون والدعمَ للمنسحبين من الميليشيات الحوثية إذا رغبوا في العودة إلى مناطقهم.

وفي سياق متصل، تفقد رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش اليمني الفريق الركن صغير بن عزيز، أمس، قوات الجيش والقبائل المرابطين في الخطوط الأمامية والمواقع القتالية جنوب محافظة مأرب. وعقد رئيس هيئة الأركان العامة، خلال الزيارة، اجتماعاً موسعاً بقيادة الجبهة وقادة الوحدات الفرعية وقادة المجاميع من قوات الجيش والقبائل.

وقال رئيس الأركان: إن «النصر على ميليشيات الحوثي أصبح حتمياً وقريباً وهو ملموس من الروح المعنوية والإرادة الفولاذية القوية المتجذرة في نفس كل مقاتل وطني بضرورة هزيمة المشروع الطائفي في اليمن والمنطقة».

وثمّن رئيس هيئة الأركان، الدور الكبير والمحوري لقوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية فيما تحقق من انتصارات وتقدمات خلال الأيام الماضية.