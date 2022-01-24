«الحوثي» يستخدم اليمنيين «دروعاً بشرية»

دينا محمود (لندن)

في وقت يجمع فيه محللون استراتيجيون على عبثية الهجمات الطائشة التي تشنها ميليشيات الحوثي الإرهابية على مواقع مدنية في السعودية والإمارات، في ضوء أنها تعكس إفلاس الانقلابيين وتصاعد هزائمهم على الأرض في الداخل اليمني، حذر خبراء من أن هذه الميليشيا الدموية، تسعى لابتزاز العالم والمتاجرة بمعاناة ملايين اليمنيين الأبرياء، للإفلات من الحساب على جرائمها.

فالعصابة الحوثية تحاول استغلال الوضع الإنساني المتردي في اليمن، جراء الحرب التي أشعلت شرارتها قبل أكثر من 7 سنوات، لمواصلة ارتكاب اعتداءاتها الآثمة دون رادع، وتجنب التعرض لأي عقوبات من المجتمع الدولي، بدعوى أن ذلك سيحرم المدنيين من العون والمساعدة.

وفي تقرير نشره الموقع الإلكتروني لمعهد «جيتستون الأميركي للأبحاث والدراسات»، شدد خبراء غربيون، على ضرورة وضع حد لهذه المحاولات، والإصرار على معاقبة الحوثي والتصدي لاعتداءاته الهمجية، والوقوف في الوقت نفسه بجانب المدنيين المقيمين في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين.

وقد سيقت ذريعة إيصال المساعدات الإنسانية لهؤلاء المدنيين مطلع العام الماضي، لتبرير تراجع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، عن قرار اتخذته الإدارة الجمهورية السابقة عليها، بوضع ميليشيات الحوثي على قائمة الولايات المتحدة للتنظيمات الإرهابية، وذلك بدعوى أن هذا التصنيف سيعرقل مد يد العون الإغاثي لملايين اليمنيين.

لكن الخبراء الذين تحدثوا لموقع «جيتستون»، أكدوا أن إعادة إدراج الميليشيات الحوثية الإجرامية على تلك القائمة، بات خطوة لا مفر منها في الوقت الحاضر؛ نظراً لأن هذه العصابة اعتبرت أن إلغاء ذلك التصنيف يشكل ضوءاً أخضر لها لتصعيد اعتداءاتها على التراب اليمني، وعبر الحدود.

ففي الشهر التالي مباشرة، لقرار إدارة بايدن حذف الحوثي من على القائمة الأميركية السوداء، أطلقت الميليشيات أكثر من 40 طائرة مُسيّرة وصاروخاً على أهداف سعودية، وهو ما أدانه مسؤولو الإدارة الديمقراطية في واشنطن أنفسهم، داعين إلى الوقف الفوري للاعتداءات التي تستهدف مدنيين، وهو ما لم يستجب له المسلحون الانقلابيون.

فضلاً عن ذلك، يعيق الحوثيون أنفسهم جهود إغاثة الشعب اليمني المنكوب بالحروب، عبر تقييد أنشطة الكثير من الوكالات الإنسانية الدولية العاملة في البلاد، وفرض رقابة مشددة على تحركات العناصر التابعة لها، وهو ما بدا أشبه بشن «حرب تجويع» ضد اليمنيين.

وحذر الخبراء من أن هذا يعني أن الحوثي بات يستخدم المدنيين الخاضعين لسيطرته دروعاً بشرية لحمايته من المساءلة والمحاسبة، مشددين على خطورة الاستسلام لهذه الاستراتيجية الإجرامية من جانب المجتمع الدولي، وفي القلب منه الولايات المتحدة.

فحدوث ذلك، سيمثل سابقة للجماعات الإرهابية الأخرى، والدول ذات الأنظمة المارقة، تسمح لها بالتلويح بحرمان المدنيين الذين تسيطر عليهم هذه الميليشيات والأنظمة، من المساعدات الإنسانية، إذا قوبلت جرائمها بإدانات دولية، أو تعرضت لخطر فرض عقوبات عليها.

وأبرز الخبراء الغربيون تقارير استخباراتية، تؤكد وجود تعاون وثيق بين «الحوثي»، وتنظيميْ «القاعدة وداعش» الإرهابييْن، مشيرين في الوقت نفسه، إلى أن هذه الميليشيات متورطة في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، على مدار سنوات الحرب في اليمن.