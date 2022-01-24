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مقتل وإصابة 6 مدنيين بألغام حوثية
مقتل وإصابة 6 مدنيين بألغام حوثية
الثلاثاء 25 يناير 02:48

عدن (وكالات)

قتل وأصيب 6 مدنيين بينهم ثلاثة أطفال، بانفجار ألغام زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية في محافظة الحديدة.
وذكر المرصد اليمني للألغام، أن طفلين قتلا، وأصيب ثالث جراء انفجار لغم حوثي بهم في مديرية «حيس»، جنوبي الحديدة.
وأوضح أن الطفلين عادل علي جماعي 10 سنوات، ويوسف حسين جماعي 14 سنة، قتلا وأصيب الطفل موسى حسين 12 سنة، بانفجار لغم للحوثيين أثناء رعيهم الماشية في قرية «الحنجلة» بمديرية «حيس».
كما أكد المرصد، أن عاملين اثنين من موظفي شركة النفط بالحديدة قتلا وأصيب ثالث جراء انفجار لغم حوثي، موضحاً أن اللغم انفجر بالعاملين في منطقة «كيلو 10» جنوب شرق مدينة الحديدة.
وتستخدم ميليشيات الحوثي الإرهابية الألغام في حربها على اليمنيين، وزرعت في مناطق عدة في البلاد نحو مليوني لغم منذ 2015، وفقاً لتقديرات خبراء نزع الألغام. وعمدت ميليشيات الحوثي منذ بداية الحرب إلى زرع أعداد كبيرة من الألغام وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة، ما أدى إلى مقتل وإصابة مئات المدنيين بينهم شيوخ وأطفال ونساء. وحصدت هذه الألغام والتي تم زراعتها بصورة عشوائية وبدون خرائط، أرواح آلاف المدنيين، وأصابت عشرات الآلاف منهم بإصابات خطيرة، والبعض منهم تحولوا إلى معاقين.

اليمن
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الحديدة
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