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اليمن يطالب بنقل البعثة الأممية في الحديدة إلى منطقة محايدة
اليمن يطالب بنقل البعثة الأممية في الحديدة إلى منطقة محايدة
الثلاثاء 25 يناير 02:48

عدن (الاتحاد)

التقى وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك أمس، في عدن، مع رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة الجنرال مايكل بيري، وذلك لمناقشة أداء البعثة على ضوء التطورات والمتغيرات على الأرض في الحديدة.
وخلال اللقاء شدد وزير الخارجية على أهمية تحسين عمل البعثة وتجاوز أخطاء الماضي والسلبيات التى رافقت عملها خلال السنوات الماضية، مؤكداً ضرورة نقل مقر البعثة إلى منطقة محايدة، والتحرر من القيود التي فرضتها عليها ميليشيات الحوثي للحد من حركتها وعرقلة مهامها.
ولفت وزير الخارجية إلى مجمل الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي في الحديدة واستغلالها لاتفاق ستوكهولم لشن عدوان عسكري على محافظة مأرب واستخدام موانئ الحديدة لشن هجمات عسكرية وزراعة الألغام على نطاق واسع براً وبحراً، وتهديدها للملاحة البحرية.
وأشار ابن مبارك إلى أن عمل اللجنة ينبغي أن يتسم بالصراحة والشفافية واتخاذ مواقف واضحة وصريحة إزاء الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيات الحوثي.
تجدر الإشارة إلى أن الجانب الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة علق عمله في اللجنة في مارس 2020 بعد استهداف ميليشيات الحوثي العقيد الصليحي ضابط الارتباط عن الجانب الحكومي في اللجنة.

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