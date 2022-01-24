البرلمان الليبي يبحث آلية لاختيار رئيس وزراء جديد

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

طالب مجلس النواب الليبي، أمس، لجنة «خريطة الطريق» بتحديد موعد لإجراء الانتخابات، موضحاً أنه في حال نجاح مساعي اللجنة في المسار الدستوري تكون الانتخابات طبقاً للدستور الدائم، يأتي ذلك فيما تعتزم اللجنة التشاور اليوم بشأن آلية اختيار رئيس جديد لمجلس الوزراء.

وشدد البرلمان الليبي على ضرورة متابعة أعمال اللجنة الدستورية وسرعة إنجازها لمهامها دون التدخل في عملها، وتحديد مدة عملها على أن تقدم التعديلات المطلوبة للبرلمان الليبي، والذي سيقوم بإحالتها للمفوضية العليا لإجراء الاستفتاء.

وأشار رئيس البرلمان الليبي إلى أنه بعد تكليف حكومة جديدة يقوم المجلس باتخاذ ما يلزم بما يضمن تكليف رؤساء الأجهزة السيادية المستقلة التابعة للبرلمان، وكذلك وكلائهم، مطالباً النائب العام بتكليف النيابة العامة بسرعة التحقيق فيما ذكر عن جرائم جنائية قد وقعت من تزوير وتزييف وإساءة استعمال السلطة والوساطة والمحسوبية والتقصير في صون المال العام.

وشدد على أن من ينوي الترشح لرئاسة الوزراء التنازل عن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة.

واستمع البرلمان الليبي إلى لجنة خارطة الطريق التي استعرضت في تقريرها ما توصلت إليه خلال مشاورات المكثفة مع كافة الأطراف الليبية، سواء في المسارات الدستورية، التنفيذية، الأمنية، الانتخابية، إضافة إلى مسألة انتهاء المدة القانونية لحكومة الوحدة الوطنية، وفقاً لقرار منحها الثقة من قبل البرلمان الليبي.

في ذات السياق، أكد رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، رفضه التدخل في الشأن الليبي من أي دولة أجنبية، موضحاً أن موضوع بقاء الحكومة من عدمه يحسم داخل قاعة البرلمان، مجدداً تأكيده أن الحكومة الحالية انتهت ولايتها، ولا يجوز أن تستمر، مضيفاً: «إذا أراد رئيس الحكومة العودة فعليه أن يتقدم من جديد بحكومة لمجلس النواب، مثله مثل أي مواطن آخر».

وأشار رئيس البرلمان الليبي في كلمته بجلسة المجلس إلى أن ليبيا في مرحلة مفصلية خطيرة جداً، و«يجب أن نتدارك الأمر ونتحمل مسؤولياتنا»، مطالباً القنوات الفضائية بتقليل خطاب الكراهية والفتنة.

من جانبه، قال عضو مجلس النواب الليبي عن مدينة مصراتة سليمان الفقيه: إن لجنة «خريطة الطريق» ستتشاور اليوم الثلاثاء على آلية اختيار رئيس مجلس الوزراء، موضحاً أن إجراء الانتخابات الليبية يحتاج إلى توفر حكومة قوية تهيئ المناخ المناسب بعد الشبهات الكثيرة التي تحوم حول حكومة الوحدة.

وحول المسار الدستوري، أكد الفقيه أن الليبيين يتطلعون إلى دستور دون استمرار المراحل الانتقالية، مضيفاً: «وصلنا إلى تفاهم مع المجلس الأعلى للدولة لإعادة فتح مسودة الدستور، بتشكيل لجنة مشكلة من مجلسي النواب والدولة وهيئة صياغة الدستور».

من جانبها، أكدت النائبة سلطنة المسماري أن لجنة «خريطة الطريق» لم تفكر بشكل جمعي، ولم تبلور فكرة واحدة تقنع بها البرلمان، مضيفة: «مجلس النواب أصبح أمام مسارين، أولهما أن تكون الانتخابات وفق قوانين مجلس النواب وتحتاج إلى 6 إلى 8 أشهر، وهو ما يجعلنا لسنا بحاجة لتغيير الحكومة ونكتفي بتعديل وزاري فقط».

وأما الباحث القانوني الليبي عبد الله الديباني، فأكد أن مشروع الدستور الذي أنجزته الهيئة التأسيسية في يوليو 2017 لم يشارك في وضعه بعض المكونات الليبية والمتمثلة في الأمازيغ والتبو والطوارق، مشيراً إلى مقاطعتهم لاجتماع الهيئة التأسيسية لكتابة الدستور وعدم مشاركتهم بسبب رفض اللجنة اعتماد اللغات الأمازيغية والتارقية والتباوية مع اللغة العربية لتكون هذه اللغات رسمية في ليبيا.

وأشار الديباني في تصريحات لـ«الاتحاد» إلى أن طرح فكرة الاستفتاء على الدستور ودعمها من أطراف سياسية هي محاولة لعرقلة المسار الانتخابي في ليبيا، والبقاء على حالة الفوضى وأزمة عدم شرعية بعض المؤسسات، مؤكداً صعوبة تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال العام الجاري إلا بعد تعديل قوانين الانتخابات وتغيير الحكومة الحالية.

وفي طرابلس، أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي، خلال لقاءه المبعوث الإيطالي نيكولا أورلاندو، وسفير روما لدى طرابلس جوزيبي بوتشينو، ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية خلال العام الجاري، وكذلك على أهمية مشروع المصالحة الوطنية الذي أطلقه المجلس الرئاسي.

عسكرياً، أعلنت القيادة العامة للجيش الليبي مقتل جنديين اثنين في هجوم نفذته عناصر إرهابية يرجح تبعيتها لتنظيم «داعش» في ضواحي أم الأرانب جنوبي البلاد، مشيرة إلى أن الهجوم يأتي بعد أيام من عملية مشابهة وتبنتها عناصر «داعش».