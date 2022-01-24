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السيسي يستقبل الرئيس الجزائري في القاهرة
السيسي لدى استقباله تبون في القاهرة (أ ف ب)
الثلاثاء 25 يناير 02:48

شعبان بلال (القاهرة)

استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، بمطار القاهرة نظيره الجزائري عبدالمجيد تبون، الذي يحل ضيفاً على مصر في زيارة عمل لمدة يومين.
وتعتبر هذه الزيارة هي الأولى للرئيس الجزائري إلى مصر، بعد أن سبقها زيارة وزير الشؤون الخارجية الجزائرية رمطان العمامرة إلى مصر في السابع عشر من الشهر الجاري.
وتستمر الزيارة لمدة يومين، يعمل خلالهما البلدان على تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين، وتفعيل بعض اللجان الثنائية المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي.
 وبحسب السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، فإن اللقاء سيشمل التباحث في أمر عقد الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة على مستوى رئيسي الوزراء، وتحديد موعدها خلال العام الجاري.
وتشهد الزيارة كذلك عقد جلسات للتشاور السياسي بين وزيري خارجية البلدين للوصول إلى مواقف مشتركة تجاه التحديات المختلفة التي تعاني منها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما يضمن توحيد المشهد العربي، ودعم العمل العربي المشترك، من أجل تحقيق الاستقرار والأمن والتعاون والتضامن.
كما سيتم التطرق إلى الأوضاع في دولة ليبيا، وما آلت إليه جهود تحقيق الأمن والاستقرار التي تعمل عليها الحكومة الليبية بدعم من كل الدول العربية المجاورة، وأهمية تحقيق وحدة ليبيا مرة أخرى، وعودة السيادة على أراضيها إلى الشعب الليبي حتى يخرج المرتزقة من ليبيا دون عودة.
وتتضمن الزيارة أيضاً التباحث في أمر الأحوال السياسية في دولة تونس، وتقديم كل الدعم للرئيس التونسي قيس سعيد، وعمل حكومته الدائم لتحقيق الأمن والاستقرار في تونس.

عبدالفتاح السيسي
مصر
الجزائر
تبون تقرون
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