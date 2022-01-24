سقوط قتيلين في مظاهرات بالسودان

أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

خرج، أمس، آلاف المتظاهرين في مدن العاصمة السودانية الخرطوم الثلاث الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري للمطالبة بحكم مدني والقصاص للقتلى الذين سقطوا في المظاهرات، كما خرجت مظاهرات حاشدة في مدينة ود مدني حاضرة ولاية الجزيرة.

وأطلقت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع بكثافة على المتظاهرين بالخرطوم لمنع وصولهم للقصر الجمهوري، وجرت اشتباكات وعمليات كر وفر بين المتظاهرين وقوات الأمن.

وأعلنت وزارة الصحة بولاية الخرطوم، أمس، سقوط قتيلين في المظاهرات، فيما تحدثت لجنة أطباء السودان المركزية عن إصابة عدد من المتظاهرين في الخرطوم وأم درمان، رغم إعلان السلطات السودانية قبيل المظاهرات أن جميع الجسور على نهر النيل ستبقى مفتوحة أمام حركة المرور، وأن خدمات «الإنترنت» ستعمل ولن يتم قطعها.

وأعلنت لجنة أمن ولاية الخرطوم، أنها وجهت بتأمين المواقع الاستراتيجية والسيادية بوسط الخرطوم، وأنها أصدرت توجيهات للقوات النظامية بضبط النفس وعدم الاستجابة للاستفزازات التي تصدر من البعض.

كما تنفي الشرطة استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين، وتقول: إن ضابطاً طعن على أيدي متظاهرين خلال الاحتجاجات الأخيرة، وهو ما أدى إلى وفاته، إضافة إلى إصابة العشرات من أفراد الأمن.

وفي هذا الوقت، يحاول كل من المبعوث الخاص الأميركي للقرن الأفريقي ديفيد ساترفيلد ومساعدة وزير الخارجية الأميركي مولي في إرساء حوار في السودان الذي يضم 45 مليون نسمة، وهو من أكبر دول أفريقيا. وسبق مظاهرات، أمس، احتجاجات ليلية في أحياء الخرطوم بحري وأم درمان، وردد المشاركون فيها هتافات تطالب بالقصاص للقتلى الذين سقطوا في المظاهرات، واستعادة الحكم المدني.

وكانت «لجان المقاومة» و«تجمع المهنيين» دعوا السودانيين للمشاركة في «مليونية 24 يناير»، والتوجه إلى القصر الجمهوري بالخرطوم، كما دعوا لاستخدام الحواجز والمتاريس لإغلاق الشوارع.

يأتي ذلك في وقت، أكد الفريق أول محمد حمدان دقلو «حميدتي»، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، خلال لقائه المبعوث النرويجي الخاص للسودان وجنوب السودان أندريه إستيانسن، أنه لا مخرج إلا عبر الحوار، بوصفه الطريق الأمثل لحل الأزمة السياسية، مجدداً دعوته لأهمية مشاركة الشباب والمرأة في الفترة الانتقالية.

وبدوره، أطلع المبعوث النرويجي حميدتي على نتائج مؤتمر أصدقاء السودان مؤخراً في الرياض، وبحث معه الوضع في إقليم دافور، مطالباً بضرورة تشكيل قوات حماية المدنيين، ومواصلة عملية الترتيبات الأمنية.