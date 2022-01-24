استسلام 300 «داعشي» في سجن «غويران» شمال سوريا

الحسكة (وكالات)

أكدت قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، التي يقودها الأكراد وتدعمها الولايات المتحدة في بيان، أن 300 من مقاتلي تنظيم «داعش» الإرهابي كانوا قد احتلوا سجناً في شمال سوريا منذ يوم الخميس الماضي استسلموا للقوات أمس. وأدخلت وحدات قوات الأمن الكردية وقوات مكافحة الإرهاب في قوات سوريا الديموقراطية عربات مدرعة إلى ساحة سجن «غويران»، بعد رفض «غالبية عناصر التنظيم الذين يتحصنون في مبانٍ بالسجن الاستسلام».

وقال المتحدّث باسم «قسد» فرهاد شامي: «دهمت قواتنا أحد المهاجع حيث كان يتحصّن معتقلو (داعش) ويواصلون عمليات العصيان».

وسلّم «العشرات من عناصر التنظيم أنفسهم داخل السجن وفي محيطه»، حسبما قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، لافتاً إلى أن «سجناء التنظيم باتوا محصورين في الجزء الشمالي من السجن».

وخرجت ثلاث حافلات كبرى من حي الغويران، وسط إجراءات أمنية مشددة، تقلّ عناصر التنظيم ممن استسلموا للقوات الكردية. وأعقب خروج الحافلات سماع إطلاق نار كثيف في المكان.

وشن التحالف، الذي تقوده الولايات المتحدة، عدة ضربات جوية ضد مقاتلي التنظيم الإرهابي الذين فروا إلى المنطقة.

وارتفعت إلى 154، على الأقل، حصيلة القتلى في الاشتباكات المتواصلة منذ أيام بين مقاتلي «داعش» والقوات الكردية على أثر هجوم الإرهابيين على سجن «غويران» في شمال شرق سوريا، حسبما أفاد المرصد أمس. وتراجعت حدة المعارك مساء أمس الأول، إلا أن هناك مخاوف سادت حول مصير مئات القصّر الموجودين في السجن، وكانوا مقاتلين سابقين في التنظيم المتطرف.

وأعلنت الإدارة الذاتية الكردية «الحظر الكلي»، اعتباراً من أمس حتى 31 يناير الجاري على منطقة الحسكة، حيث تجري المعارك «داخلياً وخارجياً لمدة سبعة أيام»، موضحة أن هذا الإجراء يهدف إلى «منع الخلايا الإرهابية من أي تسلل خارجي».

وشارك أكثر من مئة من مقاتلي التنظيم في هجوم بدأ مساء الخميس على السجن الذي يشرف عليه الأكراد في عملية تعتبر «الأكبر والأعنف» منذ إعلان القضاء على التنظيم في سوريا قبل ثلاث سنوات. وتجدد الهجوم في اليوم التالي. وتصدت له قوات «قسد»، التي يشكل المقاتلون الأكراد أبرز مكوناتها.

وأدت الاشتباكات العنيفة الدائرة داخل السجن وفي محيطه إلى فرار مجموعة من السجناء لم يتسن التأكد من عددها. وتقول وكالة «أعماق»، وهي الذراع الدعائية للتنظيم الإرهابي، أن عددهم 800.

وأكد المرصد السوري، الذي يتخذ من بريطانيا مقراً، ما قاله التنظيم من أن المهاجمين والسجناء سيطروا على مخزن أسلحة كان موجوداً داخل السجن.

وتحدّث المرصد في أحدث حصيلة عن مقتل «102 من تنظيم داعش و45 من الأسايش (القوات الأمنية الكردية) وحراس السجن وقوات مكافحة الإرهاب وقسد (قوات سوريا الديموقراطية) وسبعة مدنيين».

وجاء في بيان لقوات سوريا الديموقراطية، أنها سيطرت «بشكل كامل على الوضع الاستثنائي الذي كان يحاول«داعش» الاستفادة منه للفرار». وأضاف: «ليس بإمكان مرتزقة داعش المتبقين في أسوار السجن الفرار الآن».

وأشار التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الذي يدعم الأكراد بالسلاح والتدريب وعادة بالغارات الجوية، في بيان، إلى أن «قوات سوريا الديموقراطية احتوت الخطر»، فيما لاحظ المرصد أن حدة الاشتباكات تراجعت.

وأعلنت قوات «قسد» أن العائق الكبير أمام تقدمها هو استخدام الإرهابيين للأطفال من «أشبال داعش»، والبالغ عددهم 700 قاصر، كدروع بشرية، مشيرة إلى أن هؤلاء «كانوا موجودين في مهاجع خاصة منفصلة داخل مركز الاعتقال». وأضافت: إنها تحمّل «إرهابيي داعش مسؤولية إلحاق أي ضرر بهؤلاء الأطفال داخل السجن».

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» عبرت عن قلقها إزاء مصير هؤلاء الأطفال، داعية الأحد إلى حمايتهم، ومشيرة إلى أن عددهم في سجن غويران نحو 850.

وجاء في بيان للمنظمة: «مع تواصل المعارك يزداد خطر إصابة الأطفال أو المجندين»، داعية إلى الإفراج عنهم فوراً.

ومنذ إعلان إسقاط خلافته في مارس 2019 وخسارته كل مناطق سيطرته، يشنّ التنظيم بين حين وآخر هجمات ضد أهداف حكومية وكردية في منطقة البادية المترامية الأطراف الممتدة بين محافظتي حمص، وسط البلاد، ودير الزور ناحية الشرق عند الحدود مع العراق، وهي المنطقة التي انكفأ إليها مقاتلو التنظيم ضمن خلايا ومجموعات متعددة.

ويرى خبراء في الهجوم الأخير على السجن مرحلة جديدة في عودة ظهور التنظيم.

واعتبر التحالف الدولي أن محاولة الفرار هذه لتنظيم داعش «لا تشكل تهديداً كبيراً»، نظراً إلى العدد الكبير من القتلى الذين سقطوا في صفوفه.

وأفاد المرصد بأن القوات الكردية تمكنت من القبض على أكثر من مئة من السجناء الذين حاولوا الفرار، لكنه أشار إلى أن كثراً منهم، لم يتضح عددهم، لا يزالون طليقين.

وتضم السجون الواقعة في المناطق الواسعة التي يسيطر عليها الأكراد في شمال سوريا نحو 12 ألف متطرف من نحو 50 جنسية، وفق السلطات الكردية.

الأمم المتحدة: نزوح 45 ألف شخص

نزح نحو 45 ألف شخص من منازلهم في شمال شرق سوريا منذ بدء المعارك بين القوات الكردية وتنظيم «داعش» على إثر هجوم شنّه الأخير على سجن يضم معتقلين منه، حسبما أحصت الأمم المتحدة أمس.

وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن «ما يصل إلى 45 ألف شخص نزحوا من منازلهم إلى أحياء أخرى» من مدينة الحسكة، منذ بدء هجوم التنظيم المتطرف على سجن غويران مساء الخميس.