الكاظمي: نحرص على تعزيز التعاون مع أميركا

هدى جاسم، وكالات (بغداد)

أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، حرص العراق على تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة، في المجالات الدبلوماسية والاقتصادية.

ودعا الكاظمي، خلال استقباله أمس، السفير الأميركي في بغداد ماثيو تولر، إلى تعزيز التعاون الأمني مع الولايات المتحدة ضمن أطر المشورة والتمكين والدعم الاستخباري، والحفاظ على سيادة العراق، بحسب بيان صادر عن رئاسة الحكومة العراقية.

من جانبه، أكد السفير الأميركي دعم بلاده لجهود العراق في تعزيز الأمن والاستقرار، محلياً وإقليمياً، وكذلك تأييدها لجهود الحكومة العراقية في مجال الإصلاح المالي والاقتصادي، بما ينعكس إيجاباً على فرص التنمية المستدامة وازدهار الاقتصاد العراقي. وبحسب البيان، جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، وآفاق توسعة التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وفي هذه الأثناء، أعلن مصدر عسكري عراقي مقتل 3 جنود بانفجار عبوة ناسفة، أمس، لدى مرور دورية للجيش جنوب مدينة كركوك الواقعة شمال بغداد.

وقال المصدر: «قتل ثلاثة جنود بانفجار عبوة ناسفة استهدف عجلة عسكرية (همر) على أطراف ناحية داقوق»، الواقعة إلى الجنوب من مدينة كركوك.

وأدى الانفجار إلى إصابة جندي رابع بجروح، وفقاً للمصدر.

ويأتي الهجوم بعد أيام على مقتل 11 جندياً في هجوم لتنظيم «داعش» استهدف مقراً للجيش العراقي. وأعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، أمس، القبض على 7 إرهابيين في جنوب صلاح الدين.