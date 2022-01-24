جيش بوركينا فاسو يطيح الرئيس ويعلق العمل بالدستور

واجادوجو (وكالات)



أعلن جيش بوركينا فاسو، أمس، أنه أطاح الرئيس روك كابوري، وعلق العمل بالدستور، وحل الحكومة والبرلمان، وأغلق الحدود.

وجاء في الإعلان، الذي وقعه اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوجو داميبا، وقرأه ضابط آخر في التلفزيون الحكومي: إن الاستيلاء على الحكم جرى دون عنف، وإن الذين اعتُقلوا في مكان آمن.

ودعت الولايات المتّحدة والاتحاد الأوروبي، أمس، إلى «الإفراج فوراً» عن رئيس بوركينا فاسو روك مارك كابوري، الذي قالت مصادر أمنية إنّه محتجز منذ الأحد في ثكنة للجيش، بعدما تمرّدت على سلطته وحدات عسكرية عدّة.

وقال متحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية: إنّ الولايات المتّحدة تطالب الجيش في بوركينا فاسو بـ«الإفراج الفوري» عن كابوري وبـ«احترام الدستور» و«قادة البلاد المدنيين»، مشيراً إلى أنّ واشنطن تحضّ «جميع الأطراف في هذا الوضع المضطرب على الحفاظ على الهدوء وتوسّل الحوار سبيلاً لتلبية مطالبهم».

وفي بروكسل، قال وزير الخارجية الأوروبي، جوزيب بوريل في بيان: إنّ الاتّحاد الأوروبي وإذ يتابع من كثب تطوّرات الوضع في بوركينا فاسو، «يدعو جميع الجهات الفاعلة إلى الهدوء وضبط النفس، كما يدعو إلى إطلاق سراح الرئيس كابوري وأعضاء مؤسّسات الدولة على الفور».

وأعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد، عن إدانته «للمحاولة الانقلابية» في بوركينا فاسو، مطالباً الجيش بضمان سلامة الرئيس وحكومته.

وقال مصدران أمنيان: «إن الرئيس كابوري ورئيس البرلمان والوزراء باتوا فعلياً في أيدي الجنود» في ثكنة سانغولي لاميزانا في واغادوغو.

لكنّ مصدراً حكومياً أكّد أنّ رئيس البلاد فرّ من مقرّ إقامته الأحد «قبل وصول عناصر مسلّحة أطلقت النار على سيارات موكبه».

من جهته، ندد حزب كابوري بمحاولة «اغتيال فاشلة» لرئيس الدولة.