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سوريا وروسيا تسيّران دوريات جوية مشتركة
سوريا وروسيا تسيّران دوريات جوية مشتركة
الثلاثاء 25 يناير 02:48

موسكو (رويترز) 

نفذت طائرات عسكرية سورية وروسية دوريات مشتركة في المجال الجوي على طول الحدود السورية، أمس، فيما يخطط البلدان لتسيير هذه الدوريات بانتظام، حسبما نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية.  وتضمن مسار مجموعة المقاتلات السورية والروسية الطيران فوق مرتفعات الجولان، وهي خط الهدنة بين سوريا وإسرائيل، والذي شهد ضربات جوية إسرائيلية متكررة. 
وضمت المجموعة طائرات مقاتلة ومقاتلات قاذفة وطائرات إنذار مبكر وتحكم. وقال شهود ومصادر من المعارضة هذا الشهر: إن طائرات روسية قصفت مناطق قرب مدينة إدلب في شمال غرب سوريا، وهي آخر معقل تسيطر عليه الفصائل المسلّحة.

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