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محادثات إنسانية بين الغرب و«طالبان» في النرويج
محادثات إنسانية بين الغرب و«طالبان» في النرويج
الثلاثاء 25 يناير 02:47

أوسلو (رويترز) 

بدأ دبلوماسيون أميركيون وأوروبيون محادثات مع ممثلين عن حركة «طالبان» الحاكمة في أفغانستان، أمس، من أجل تخفيف الأزمة الإنسانية في البلاد.
وفي حين يواجه الملايين في أفغانستان خطر التضور جوعاً هذا الشتاء مع احتدام الفقر تقوم النرويج بتيسير الاجتماعات.
ولا تعترف النرويج وحلفاؤها من أعضاء حلف شمال الأطلسي «الناتو» بالحكومة التي تقودها حركة «طالبان»، التي استولت على السلطة العام الماضي، لكنها ترى أن المحادثات ضرورية، نظراً لعمق الأزمة.
وكتب المبعوث الأميركي الخاص توماس وست على «تويتر»: «سنستمر في الدبلوماسية مع طالبان، فيما يتعلّق بمخاوفنا واهتمامنا الملزم بأفغانستان تحترم الحقوق وتراعي الشمول».
وشاركت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي إلى جانب النرويج في الاجتماع.

 

طالبان
أفغانستان
النرويج
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