بريطانيا: تقارير مخابراتية «تشاؤمية» بشأن غزو أوكرانيا

اعتبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس، أن معلومات المخابرات حول غزو روسي لأوكرانيا مثيرة للتشاؤم، لكنها لا تعني أن الغزو واقع لا محالة، ووجه تحذيراً للرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن أي صراع يمكن أن يتحوّل إلى «شيشان جديدة». وقال جونسون، في تصريحات تلفزيونية: «علينا أن نوضح للكرملين ولروسيا بمنتهى الصراحة أن الغزو سيكون خطوة كارثية».

ورداً على سؤال حول ما إذا كان يعتقد أن الغزو بات وشيكاً الآن، قال جونسون: «معلومات المخابرات حول هذه النقطة مثيرة للتشاؤم بشدة».

وقال حلف شمال الأطلسي «الناتو»، أمس: إنه وضع قواته في حالة تأهب ويدفع بتعزيزات من السفن والطائرات المقاتلة، في تحركات نددت بها روسيا ووصفتها بأنها تصعيد للتوتر.

وأشعلت الخطوة المزيد من القلق وسط سلسلة من الإشارات على أن الغرب يستعد لعدوان روسي على أوكرانيا. ويتهم الكرملين الغرب بالهستيريا.

وفي الوقت ذاته، قال المتحدث باسم جونسون: إن بريطانيا ليس لديها خطط لإرسال قوات قتالية إلى أوكرانيا لمساعدتها في الدفاع عن نفسها في مواجهة أي عدوان روسي.

وقال الأمين العام لحلف «الناتو» ينس ستولتنبرج: إن الدول الأعضاء في الحلف تضع قواتها في حالة تأهب وتعزز انتشارها في شرق أوروبا بمزيد من السفن والمقاتلات في رد فعل على تنامي الحشد العسكري الروسي على الحدود الأوكرانية.

وقال ستولتنبرج في بيان: «أرحب بمساهمة الحلفاء بقوات إضافية تحت لواء حلف شمال الأطلسي. وسيواصل الحلف اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية جميع الحلفاء والدفاع عنهم، بما يشمل تعزيز الجناح الشرقي من الحلف». وأوكرانيا ليست عضواً في «الناتو»، لكن بعض جيرانها، ومن بينها بولندا، أعضاء بالتكتل.

وفي هذه الأثناء، ينتظر الاتحاد الأوروبي تفسيراً من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يُفيد بفحوى محادثاته مع نظيره الروسي سيرغي لافروف بشأن احتمال غزو روسي لأوكرانيا، فيما اعتبر الاتحاد أن لا حاجة بواشنطن «للتهويل» وسحب عائلات دبلوماسييها من كييف التي انتقدت القرار الأميركي.

وأعلنت الخارجية البريطانية، أمس، أنها ستسحب هي أيضاً بعض موظفيها وعائلاتهم من سفارتها في أوكرانيا، رداً على «التهديد الروسي المتصاعد».

واعتبرت السلطات الأوكرانية أن قرار واشنطن إجلاء عائلات دبلوماسييها في كييف «سابق لأوانه».

وقال وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسلبورن: «لا يجب أن نضع أنفسنا في منطق الحرب.. يجب تجنّب الحرب».

وتطالب روسيا بالتزامات خطّية بعدم ضمّ أوكرانيا وجورجيا لحلف شمال الأطلسي، وبسحب قوات وأسلحة الحلف من دول أوروبا الشرقية التي انضمت إليه بعد عام 1997، ولا سيما من رومانيا وبلغاريا. ومطالب روسيا لا يقبل بها الغربيون.