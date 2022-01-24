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«الصحة العالمية»: انتهاء «طوارئ» الجائحة العام الجاري
«الصحة العالمية»: انتهاء «طوارئ» الجائحة العام الجاري
الثلاثاء 25 يناير 02:47

باريس (أ ف ب) 

ذكرت منظمة الصحة العالمية، أمس، أن الانتهاء المحتمل للمرحلة الحادة من الوباء قد يصبح ممكناً، اعتباراً من العام الجاري، وقال مدير عام المنظمة، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس: «يمكننا إنهاء كوفيد- 19 بصفته حالة طوارئ صحية عالمية» في 2022.
وأضاف، في افتتاح اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة الصحة العالمية في جنيف: من أجل إنهاء المرحلة الحادة من تفشي «الجائحة»، لا يجب أن تقف الدول مكتوفة الأيدي، بل عليها محاربة اللامساواة في توزيع اللقاحات، ومراقبة انتشار الفيروس ومتحوّراته، واتّخاذ الإجراءات اللازمة لتقييد انتشاره.
وأكد أنه في أفريقيا 85 في المئة من السكان لم يتلقوا بعد جرعة واحدة من اللقاح.
لكنّه حذّر أيضاً من «خطورة أن نفترض أن المتحورة أوميكرون ستكون المتحورة الأخيرة، أو أن الجائحة انتهت»، لأن الظروف «مثالية» حالياً في العالم لظهور متحورات جديدة من الفيروس، بما في ذلك متحورات سريعة الانتشار وأكثر ضرراً.
وقال: إن احتمال ظهور متحورة «أشد عدوى وأكثر فتكاً، حقيقي جداً».
وكان مدير الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية هانس كلوغه اعتبر أن أوروبا قد تكون على طريق الخروج من جائحة «كوفيد- 19» بعد سنتين من ظهور هذا المرض في القارة العجوز، حيث يحتمل أن تصيب المتحورة أوميكرون 60 في المئة من السكان بحلول مارس.

منظمة الصحة العالمية
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