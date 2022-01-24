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«الصحة العالمية» تصدر تحذيراً جديداً بشأن «أوميكرون»
«الصحة العالمية» تصدر تحذيراً جديداً بشأن «أوميكرون»
الثلاثاء 25 يناير 00:55

قال الدكتور تيدروس أدهانوم غبريسيوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في كلمة أمام أعمال المجلس التنفيذى للمنظمة اليوم في جنيف، إن متغير «أوميكرون» ليس نهاية اللعبة و«الجائحة» التي أثرت سلباً على كافة جوانب الحياة في العالم «اقتصادية واجتماعية وصحية».. وحذر من افتراض أن المتغير هو الأخير.

وأشار إلى أن الظروف في العالم مثالية لظهور المزيد من المتغيرات والتي قد يكون منها من هو أكثر قابلية للانتقال وأكثر فتكاً.

وحث الدكتور تيدروس دول العالم على بذل كل الجهود والالتزام بالإجراءات الوقائية لتغيير مسار «الجائحة». وقال إنه منذ تحديد متغير «أوميكرون» قبل تسعة أسابيع فقط تم الإبلاغ عن 80 مليون حالة إصابة جديدة، وهو أكثر مما تم الإبلاغ عنه في عام 2020 بأكمله.

وأشار إلى أنه في المتوسط تم الإبلاغ عن 100 حالة كل 3 ثوانٍ في الأسبوع الماضي كما فقد شخص حياته بسبب الفيروس كل 12 ثانية.

وطالب بسد الفجوة المتمثلة في توزيع اللقاحات على بلدان العالم، وأكد أن أولى الخطوات باتجاه إنهاء المرحلة الحادة من الجائحة هذا العام ستكون تحقيق هدف تلقيح 70% من سكان كل دولة بحلول منتصف العام الجاري.

وقال إن العالم سيعيش مع فيروس كورونا في المستقبل المنظور وسيحتاج إلى تعلم إدارته من خلال استراتيجية مستدامة ومتكاملة لأمراض الجهاز التنفسي الحادة والتي ستوفر منصة للتأهب للأوبئة في المستقبل.

المصدر: وام
تيدروس أدهانوم غيبريسوس
أوميكرون
كورونا
منظمة الصحة العالمية
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