عبدالله بن زايد يتلقى اتصالات من وزراء خارجية يدينون إرهاب "الحوثي"
عبدالله بن زايد ووزير خارجية الأرجنتين
الثلاثاء 25 يناير 00:04
تلقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، اتصالات هاتفية من ووزراء خارجية ألبانيا والأرجنتين والمجر وجمهورية شمال مقدونيا عبروا من خلالها عن إدانتهم واستنكارهم للهجمات الإرهابية التي شنتها ميليشيات الحوثي الإرهابية على الإمارات.
مقدونيا
أدانت جمهورية شمال مقدونيا الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية - الذي وقع يوم 17 يناير الجاري - وذلك خلال اتصال هاتفي بين سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي بويار عثماني وزير خارجية شمال مقدونيا.
وأكد معاليه - خلال الاتصال الهاتفي - إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية وتضامن بلاده مع دولة الإمارات في كافة الإجراءات التي تتخذها لصون أمن وسلامة مواطنيها وسيادة أراضيها. كما أعرب عن تعازيه في ضحايا الهجوم الإرهابي وتمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
ألبانيا
أدانت جمهورية ألبانيا الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية - الذي وقع يوم 17 يناير الجاري - وذلك خلال اتصال هاتفي بين سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي أولتا جاتشكا وزيرة خارجية ألبانيا.
وأعربت معاليها - خلال الاتصال الهاتفي - عن إدانتها الشديدة للهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية ..مؤكدة تضامن بلادها مع دولة الإمارات في كافة الإجراءات التي تتخذها لحفظ أمن وسلامة مواطنيها وسيادة أراضيها.
كما تقدمت معاليها بخالص التعازي وصادق المواساة إلى دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا في ضحايا هذه الاعتداءات الإرهابية وأعربت عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
الأرجنتين
أدانت جمهورية الأرجنتين الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية - الذي وقع يوم 17 يناير الجاري - وذلك خلال اتصال هاتفي بين سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي سانتياغو أندريس كافيرو وزير الخارجية والتجارة الدولية في جمهورية الأرجنتين.
وندد معاليه - خلال الاتصال الهاتفي - بهذه الاعتداءات الإرهابية على الأراضي الإماراتية والتي أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين.. مؤكدا أن الهجوم الإرهابي الحوثي يشكل انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية. كما أكد معاليه تضامن بلاده مع دولة الإمارات في كافة الإجراءات التي تتخذها لصون أمنها واستقرارها.
وتقدم بالتعازي إلى دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا في ضحايا هذا الهجوم الإرهابي كما عبر عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
المجر
أدانت المجر بشدة الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية - الذي وقع يوم 17 يناير الماضي - وذلك خلال اتصال هاتفي بين سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي بيتر سيراتو? وزير خارجية المجر.
وأدان معاليه واستنكر بشدة الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية الذي أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين ..مؤكدا أن استمرار هذه الاعتداءات الإرهابية يقوض جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما أكد تضامن بلاده الكامل مع دولة الإمارات في اتخاذها كافة الإجراءات اللازمة لصون أمن وسلامة مواطنيها وسيادة أراضيها. وتقدم معاليه بالتعازي إلى دولة الإمارات في ضحايا هذا الهجوم الإرهابي وأعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.