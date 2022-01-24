هذه الدولة تعلن عن عقار جديد لمواجهة «كورونا»

تستقبل مصر أول شحنة من عقار إيفوشيلد لمواجهة فيروس كورونا المستجد بعد ثبات فاعليته. العقار الجديد من إنتاج شركة أسترازينكا التي تقدم لمصر ما يكفي لعلاج 50 ألف مريض، وتستعد وزارة الصحة المصرية لتوزيعها على مستشفيات العزل.
وسيخضع عقار إيفوشيلد للتحاليل الطبية اللازمة من قبل هيئة الدواء المصرية قبل اعتماده رسمياً واستخدامه في المستشفيات المختلفة.
وبحسب الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، فإن العقار يوفر حماية للأشخاص الذين لم تقدم اللقاحات تحسناً كبيراً في مناعتهم ضد الفيروس. ويضم إيفوشيلد اثنان من الأجسام المضادة، طويلة المفعول، وأقرته إدارة الغذاء و الدواء الأميركية ليستخدم في الحالات الطارئة لمنع تدهورها في حالة الإصابة الشديدة بفيروس «كوفيد - 19».
وفي سياق متصل، نجحت مصر في تطعيم حوالي 62 مليون مصري باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وتوفير 60 مليون جرعة آخرين للبدء في تطعيم الجرعة الثالثة من لقاح «كورونا». كما يسمح الأطباء لبعض مصابي فيروس كورونا بالعلاج داخل المنزل، بعد صرف الأدوية المستخدمة في المستشفيات، ولكن يكون ذلك تحت الإشراف الطبي، ولا ينبغي لأي شخص تناول تلك الأدوية من تلقاء نفسه.
الجدير بالذكر أن وزارة الصحة المصرية تدرس حالياً خفض سن التطعيم إلى 5 سنوات بدلاً من 12 سنة، بعد توصية منظمة الصحة العالمية بذلك بعد التأكد من عدم وجود أي خطورة لتلقي الأطفال لقاحات فيروس كورونا.
وتهدف منظم الصحة العالمية إلى خفض السن إلى 5 سنوات لتوسيع دائرة الأطفال الملقحين، لزيادة مناعتهم ضد الفيروس المستجد وحمايتهم من أي مضاعفات قد تحدث بسبب الإصابة به.