بالفيديو.. الحريري يبكي: «أستودع الله لبنان»

قال الزعيم اللبناني البارز سعد الحريري، اليوم الاثنين، إنه لن يخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، وإنه قرر تعليق مشاركته في الحياة السياسية، داعيا حزبه السياسي لفعل الشيء نفسه.
وشكلت خطوة الحريري الذي شغل منصب رئيس الوزراء ثلاث مرات زلزالاً سياسياً في البلاد عقب الانهيار المالي الذي تشهده البلاد منذ عام 2019.
وطلب الحريري، من حزبه تيار المستقبل عدم الدفع بأي مرشحين في الانتخابات، مبينا عدة عوامل كانت وراء قراره.
وقال الحريري في كلمة بثها التلفزيون «من باب تحمل المسؤولية أيضا، ولأنني مقتنع أن لا مجال لأي فرصة إيجابية للبنان في ظل الانقسام الوطني واستعار الطائفية واهتراء الدولة، أعلن التالي: أولا، تعليق عملي بالحياة السياسية، ودعوة عائلتي في تيار المستقبل لاتخاذ الخطوة نفسها. ثانياً: عدم الترشح للانتخابات النيابية، وعدم التقدم بأي ترشيحات من تيار المستقبل، أو باسم التيار».
وخاطب أنصاره قائلاً «نحن باقون بخدمة أهلنا وشعبنا ووطننا، لكن قرارنا هو تعليق أي دور أو مسؤولية مباشرة في السلطة والنيابة والسياسة بمعناها التقليدي، وسنبقى من موقعنا كمواطنين متمسكين بمشروع رفيق الحريري لمنع الحرب الأهلية والعمل من أجل حياة أفضل لجميع اللبنانيين. نحن باقون بخدمة لبنان واللبنانيين، وبيوتنا ستبقى مفتوحة للإرادات الطيبة ولأهلنا وأحبتنا من كل لبنان».
وبدا عليه التأثر خلال تلاوته الخطاب مباشرة على التلفزيون وخلفه صورة والده.