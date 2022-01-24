إدانات عربية ودولية لهجوم الحوثي الإرهابي على الإمارات والسعودية
قذيفة صاروخية حوثية مدمرة (أرشيفية)
الإثنين 24 يناير 19:37
الاتحاد - أبوظبي
دانت دول عربية وغربية وكيانات دولية، اليوم الاثنين، استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لمنشآت مدنية في الإمارات والسعودية.
الأمم المتحدة
دان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، إطلاق جماعة الحوثي صاروخين باليستيين باتجاه الإمارات مستهدفة المدنيين والأعيان المدنية.
وقال الحجرف في بيان إن استمرار هجمات الحوثيين يعكس تحديهم السافر للمجتمع الدولي واستخفافهم بالقوانين والأعراف الدولية، ورفض جميع المساعي الهادفة لإحلال السلام في اليمن، مطالباً المجتمع الدولي باتخاذ موقف حاسم تجاه الحوثيين لوقف هذه الأعمال التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية.
«الداخلية العرب»
أدانت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، اليوم، الاعتداءات الإرهابية التي حاولت من خلالها ميليشيا الحوثي استهداف مواقع ومنشآت مدنية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.
وقالت في بيان من مقرها في العاصمة التونسية، نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، إنها تلقت ببالغ الأسى والاستنكار نبأ الاعتداءات الإرهابية التي حاولت من خلالها ميليشيا الحوثي استهداف مواقع ومنشآت مدنية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في عدوان إرهابي جبان وآثم يستهدف بصورة متعمدة حياة الأبرياء والآمنين والأعيان المدنية، ويمثل جريمة حرب تستوجب المساءلة والمحاسبة، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والسلم والأمن الإقليمي.
"التعاون الإسلامي"
أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة الهجوم الباليستي الذي نفذته مليشيا الحوثي باتجاه مناطق مدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
وندد معالي حسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، بتمادي مليشيا الحوثي في استهداف المدنيين والأعيان المدنية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة المفخخة، واصفا تلك التصرفات بالإجرامية وانتهاك القوانين والأعراف الدولية.
وأكد الأمين العام وقوف المنظمة مع دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وتأييدها لما تتخذانه من إجراءات لحماية أراضيهما وأمنهما واستقرارهما.
فرنسا
أدانت فرنسا بأشد العبارات إطلاق جماعة الحوثيين الإرهابية صواريخ باليستية على الإمارات و السعودية معبرة عن دعمها المطلق لهما وحرصها على أمنهما و أمن و استقرار المنطقة.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان لها " تدين فرنسا بشدة الهجمات الصاروخية التي تبناها الحوثيون ضد الأراضي الإماراتية والأراضي السعودية يومي 23 و 24 يناير ، والتي تأتي بعد هجمات الحوثيين في 17 يناير على أبو ظبي.. وتجدد فرنسا دعمها لدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وتمسكها بأمنهما واستقرارهما الإقليمي".
السعودية
نددت المملكة العربية السعودية بالهجمات المتكررة التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية على الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية في جنوب المملكة وأبوظبي، والتي كان آخرها استهداف مدينة ظهران الجنوب والمنطقة الصناعية في جازان جنوب غربي المملكة أسفر عنها إصابتان طفيفتان لمقيميَن من الجنسية البنغلاديشية والجنسية السودانية.
وأكدت السعودية موقفها الرافض وإدانتها لكل الهجمات الإرهابية العدوانية لهذه المليشيا الحوثية على المملكة والإمارات وممرات الملاحة الدولية في البحر الأحمر، والتي تنفذها قوى الإرهاب التي عاثت في اليمن الشقيق فساداً فقتلت أبناء الشعب اليمني العزيز واستمرت في نشر أعمالها الإرهابية بهدف زعزعة أمن المنطقة واستقرارها.
ونبهت إلى أن إصرار مليشيا الحوثي الإرهابية على الهجمات المتكررة يعد تحدياً ضد المجتمع الدولي وانتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، ويؤكد خطورة سلوك هذه المليشيات على أمن المنطقة واستقرارها، مشددة على الحاجة الملحة لتحرك المجتمع الدولي، لاسيما مجلس الأمن الدولي لوضع حد لهذا السلوك العدواني بما يحفظ الأمن والسلم الدوليين.
الكويت
أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الإرهابية الجبانة التي شنتها ميليشيا الحوثي بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية ضد المدنيين والأهداف المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الشقيقتين.
وأوضحت وزارة الخارجية - في بيان لها اليوم - أن استمرار استهداف ميليشيا الحوثي المدنيين والمناطق المدنية وإصرارهم على تحدي المجتمع الدولي وانتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني وتعمدهم الإضرار بأمن دول المنطقة واستقرارها يؤكد خطورة سلوك هذه الميليشيات مشددة على الحاجة الملحة لتحرك المجتمع الدولي ولاسيما مجلس الأمن لوضع حد لهذا السلوك العدواني بما يحفظ الأمن والسلم الدوليين.
وأكدت وقوف دولة الكويت الكامل إلى جانب شقيقتيها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وتأييدها لكل ما تتخذانه من خطوات للحفاظ على أمنهما واستقرارهما.
البحرين
دانت وزارة خارجية مملكة البحرين واستنكرت بشدة الهجمات الغادرة التي شنتها ميليشيا الحوثي الإرهابية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في عدوان إرهابي آثم يستهدف حياة الأبرياء والآمنين والأعيان المدنية في البلدين الشقيقين، ويتنافى مع القانون الإنساني الدولي والقوانين الدولية.
وأكدت وزارة الخارجية وقوف مملكة البحرين إلى جانب المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقتين ودعمهما في كافة الإجراءات المتخذة للمحافظة على أمنهما واستقرارهما وضمان أمن وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيهما، مشيدة بيقظة وكفاءة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن وقوات الدفاع الجوي الإماراتي، داعية المجتمع الدولي إلى ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة في مواجهة استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في اعتداءاتها الإرهابية الغادرة مهددة أمن المنطقة واستقرارها.
الأردن
وأدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية اليوم الاثنين إطلاق الحوثيين صاروخين باليستيين باتجاه الإمارات، مؤكدة تضامن ووقوف المملكة المطلق إلى جانبها في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها.
وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية هيثم أبو الفول في بيان إن المملكة تستنكر بشدة "هذا العمل الإرهابي الجبان الذي يشكل خرقا صارخا للقانون الدولي". كما دانت الخارجية الأردنية استمرار ميليشيا الحوثي استهداف المناطق المدنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وآخرها إطلاق صاروخ بالستي، استهدف المنطقة الصناعية في جازان، وطائرتين مُسيرتين مُفخختين تمّ اعتراضهما من قبل قوات التحالف.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذه الأفعال والمُمارسات الإرهابية، واستهداف أمن واستقرار المملكة العربية السعودية الشقيقة، مُشدداً على تضامن ووقوف المملكة المطلق إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في وجه كل ما يُهدد أمنها وأمن شعبها الشقيق.
مصر
أعربت مصر عن بالغ إدانتها واستنكارها لمواصلة ميليشيات الحوثي هجماتها الإرهابية صوب أراضي المملكة العربية السعودية، والتي كان آخرها باتجاه محافظتي ظهران الجنوب وأحد المسارحة، وكذا تلك التي قامت بها تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة. وشددت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، على أن استمرار ميليشيات الحوثي في هذه الهجمات الجبانة تجاه الدولتين يُعدُّ تهديدًا صريحًا لأمنهما واستقرارهما، وسلامة مواطنيهما والمقيمين على أراضيهما، فضلًا عما تمثله تلك الهجمات من انتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي. وجددت مصر تضامنها الكامل مع كل من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمها لكل ما تتخذه الدولتان الشقيقتان من إجراءات للتصدي لتلك الهجمات الإرهابية الجبانة، وصون أمنهما واستقرارهما.
تركيا دانت الخارجية التركية الهجوم الحوثي بالسعودية والإمارات. وقالت الخارجية في بيان: "ندين العمل الإرهابي الذي تم تنفيذه بالصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار ضد أهداف مدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في 24 يناير". وأضافت: "نطالب بوقف فوري لمثل هذه الهجمات التي تشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي".