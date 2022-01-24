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جرحى جراء إطلاق نار في جامعة ألمانية
عناصر من الأمن الألماني (أرشيفية)
الإثنين 24 يناير 17:50

سقط عدد من الجرحى جراء إطلاق نار داخل قاعة محاضرات في جامعة هايدلبرغ في غرب ألمانيا، وفق الشرطة التي أعلنت مقتل المنفّذ.

وجاء في بيان لشرطة مانهايم أن «منفّذاً منفرداً أصاب أشخاصاً عدة في قاعة محاضرات بجروح»، موضحة أن المنفّذ استخدم في الهجوم «سلاحاً طويلاً»، وأنه قد قتل.

وأوضحت الشرطة على «تويتر» أن عناصرها انتشروا في حرم نوينهايمر فيلد في الجامعة.

المصدر: آ ف ب
ألمانيا
الإرهاب
إطلاق نار
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