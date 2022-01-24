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جونسون: إنجلترا ستلغي فحوص «كورونا» للوافدين
جونسون
الإثنين 24 يناير 17:45
قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الاثنين، إن الوافدين إلى إنجلترا من خارج البلاد لن يضطروا بعد الآن للخضوع لفحوص الكشف عن كوفيد-19 إذا كانوا قد تلقوا التطعيم.
وأضاف جونسون في تصريحات للصحفيين، إن تغيير القواعد يهدف لإظهار انفتاح بلاده أمام أنشطة الأعمال والمسافرين.
ولم يحدد متى سيتغير الوضع، لكن من المتوقع الكشف عن مزيد من التفاصيل في وقت لاحق اليوم.
المصدر: وكالات
فيروس كورونا
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