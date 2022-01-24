اليمن يدين إطلاق الحوثي صواريخ باتجاه الإمارات والسعودية
بقايا صاروخ حوثي (أرشيفية)
الإثنين 24 يناير 16:58
الاتحاد - أبوظبي
تدين وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات استمرار ميليشيا الحوثي إطلاق الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة المفخخة باتجاه المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقتين، وتشيد الوزارة بقدرات قوات التحالف العربي وقوات الدفاع الجوي الإماراتية التي استطاعت اعتراضها وإسقاطها.
وقالت الوزارة في بيان نشرته على حسابها الرسمي على «تويتر»، «إن هذه الهجمات الإرهابية والعدوانية والتي تعمدت استهداف الأعيان المدنية والمدنيين تدل على نهج المليشيات الإرهابية واستخفافها بالمجتمع الدولي وإصرارها على تهديد أمن واستقرار المنطقة، الأمر الذي يحتم على المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته وتصنيف المليشيات كجماعة إرهابية منظمة، وذلك لتحقيق الأمن والسلم الدوليين وعودة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة».
وتجدد وزارة الخارجية وشؤون المغتربين موقف الجمهورية اليمنية الثابت والداعم لدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وتضامنها في كل ما تتخذه من تدابير وإجراءات لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية الجبانة والحفاظ على سلامة مواطنيهم والمقيمين على أراضيهم وحماية منشآتهم الحيوية.