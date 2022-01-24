جرحى في عملية طعن بمترو في تونس

أصيب ثلاثة أشخاص بجروح إثر عملية طعن بسكين قام بها رجل يعاني كما يبدو من اضطرابات نفسية في مترو بوسط العاصمة تونس، اليوم الاثنين.
وقالت مسؤولة في الوزارة إن المهاجم الذي كان يقيم في إيطاليا وعاد إلى تونس منذ 2020 «يعاني من مشكلات نفسية بحسب عائلته»، موضحة أن أياً من الجرحى لم يصب بجروح خطرة.
وأضافت أن تحقيقات جارية «لتحديد ظروف وطابع هذا العمل» الذي وقع مساء الأحد.
وقالت نقابة للشرطة على صفحتها على فيسبوك الأحد إنه «على إثر تواجد زملائنا التابعين لمصلحة تأمين وسائل النقل العمومي بإدارة شرطة النجدة بصدد تأمين محطة باب عليوة، وأثناء توقف المترو لاحظ زملاؤنا حركة غير عادية وتدافعاً عنيفاً بين الركاب قصد الخروج هرباً من شيء ما».
وأضافت: «على الفور انتشر زملاؤنا داخل العربات ليكتشفوا أن أحدهم بصدد طعن الركاب بوساطة سكين، وقد تمكن من طعن 3 ركاب».
سيطر رجال الشرطة على المهاجم الذي لم تكشف هويته بعدما حاول طعنهم أيضاً.