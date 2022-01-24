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وزير الصحة الكويتي: نمر بموجة غير مسبوقة من جائحة كورونا
وزير الصحة الكويتي
الإثنين 24 يناير 14:38

 أفاد وزير الصحة الكويتي الدكتور خالد السعيد، اليوم الاثنين، بأن بلاده تمر بموجة عالية غير مسبوقة من جائحة كورونا ، مشيراً إلى أنه بتضافر جهود الجميع والالتزام 
بالاشتراطات الصحية ستمضي هذه الأزمة.

وقال  الوزير السعيد، في تصريح صحفي اليوم عقب افتتاح مركز الصباحية الغربي، إن هذا المنعطف من جائحة كورونا يحتاج إلى تضافر الجهود مع العاملين في المستشفيات والمراكز الصحية الذين يقومون بمجهود كبير.

وأشار الى تسجيل أكثر من 5000 حالة كورونا في يوم واحد وبذلك تكون هذه الحالات قد تخطت أكثر من ضعف التي كان يتم تسجيلها في السابق، لافتا إلى أن الطعوم ضد فيروس كورونا المستجد متوفرة.

ولفت إلى أن الرعاية الأولية جزء مهم من تطوير المنظومة الصحية كونها تقدم الرعاية للمريض في منطقته على أعلى مستوى، مشيراً إلى أن العامل الإنساني هو الأهم حيث يتواجد كوكبة من الأطباء والصيادلة وفنيو المختبر الذين يقدمون الخدمة بجودة عالية في المركز.

كانت وزارة الصحة أعلنت أمس الأحد  تسجيل 4347 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد  ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى  
497 ألفا و454 . 

المصدر: د ب أ
كورونا
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