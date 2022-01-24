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السعودية.. القبض على أشخاص أتلفوا جهاز صراف آلي بغرض سرقته
السعودية.. القبض على 4 أشخاص أتلفوا جهاز صراف آلي بغرض سرقته
الإثنين 24 يناير 14:20

نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المتحدث الرسمي للأمن العام، بأن شرطة محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية، قبضت على 3 أشخاص، مواطنان ومقيم من الجنسية السودانية، أتلفوا جهاز صراف آلي لأحد البنوك لغرض سرقته.

وتمكنت شرطة منطقة حائل من القبض على مواطن وتحديد هوية مقيم من الجنسية اليمنية مخالف لنظام الإقامة جارٍ القبض عليه، حاولا ارتكاب حادثة جنائية مشابهة، وأوضحت إجراءات الاستدلال مشاركتهما في حادثة الأحساء، حيث جرى إيقافهم واستكمال الإجراءات النظامية الأولية بحق المقبوض عليهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

المصدر: وكالات
الشرطة السعودية
الصراف الآلي
السعودية
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