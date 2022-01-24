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الأمين العام لمجلس التعاون يدين إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية صاروخين باليستيين باتجاه الإمارات
نايف الحجرف (أرشيفية)
الإثنين 24 يناير 13:32

أدان معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق صاروخين باليستيين باتجاه دولة الإمارات العربية المتحدة، مستهدفة المدنيين والأعيان المدنية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن معاليه أن استمرار هذه الاعتداءات الإرهابية التي تقوم بها مليشيات الحوثي تعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، ورفضها لجميع المساعي الهادفة لإحلال السلام في اليمن، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حاسم تجاه مليشيات الحوثي لوقف هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية.

وأشاد معالي الأمين العام بيقظة وكفاءة وزارة الدفاع الإماراتية ودفاعها الجوي في اعتراض وتدمير الصاروخين والتصدي لهذا الاعتداء الإرهابي الغاشم، مؤكداً تضامن ووقوف مجلس التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

المصدر: وكالات
ميليشيات الحوثي
نايف فلاح مبارك الحجرف
مجلس التعاون لدول الخليج العربية
الإمارات
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