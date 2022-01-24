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مصر تُدين هجمات ميليشيا الحوثي صوب الإمارات والسعودية
مصر تُدين هجمات ميليشيا الحوثي صوب الإمارات والسعودية
الإثنين 24 يناير 13:25

الاتحاد (القاهرة) 
أعربت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن بالغ إدانتها واستنكارها لمواصلة ميليشيا الحوثي لهجماتها الإرهابية صوب أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي كان آخرها باتجاه محافظتي ظهران الجنوب وأحد المسارحة، وكذا تلك التي قامت بها تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. 

وشددت مصر على أن استمرار ميلشيا الحوثي في هذه الهجمات الجبانة تجاه الدولتين الشقيقتين، يُعدُّ تهديدًا صريحًا لأمنهما واستقرارهما، وسلامة مواطنيهما والمقيمين على أراضيهما، فضلًا عما تمثله تلك الهجمات من انتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي. 

وجددت مصر تضامنها الكامل مع كل من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمها لكل ما تتخذه الدولتان الشقيقتان من إجراءات للتصدي لتلك الهجمات الإرهابية الجبانة، وصون أمنهما واستقرارهما. 

 
 
 
 
 

مصر
الإمارات
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