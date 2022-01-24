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السعودية: إصابتان لمقيمَيْن وأضرار مادية جراء سقوط صاروخ باليستي حوثي بمحافظة أحد المسارحة
السعودية: إصابتان لمقيمَيْن وأضرار مادية جراء سقوط صاروخ باليستي حوثي بمحافظة أحد المسارحة
الإثنين 24 يناير 08:52

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني السعودي المقدم محمد الحمادي، بأن الدفاع المدني السعودي تلقى بلاغًا عن سقوط جسم معادٍ أطلقته عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية تجاه محافظة أحد المسارحة في منطقة جازان.

وبين المتحدث الرسمي أنه تم على الفور انتقال فرق الدفاع المدني وجهات الاختصاص للموقع، واتضح أنه صاروخ باليستي معادٍ سقط على عدد من ورش السيارات، نتج عنه إصابتان طفيفة لمدنيين مقيمين من الجنسيتين السودانية والبنجلادشية، تم نقلهما لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، إضافة إلى أضرار مادية لمركبات مدنية وورش صناعية إثر الشظايا المتطايرة.
وأكد المقدم الحمادي أن محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، موضحًا أنه تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

المصدر: وكالات
السعودية
الحوثيون
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