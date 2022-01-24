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الولايات المتحدة تنصح مواطنيها بتجنّب السفر إلى روسيا
أشخاص يرتدون كمامات يسيرون في الميدان الأحمر المغطى بالثلوج في موسكو (أرشيفية)
الإثنين 24 يناير 07:32

أصدرت وزارة الخارجيّة الأميركيّة، تحذيرًا إلى مواطنيها من مغبّة السفر إلى روسيا بسبب التوتّرات المتصاعدة على طول الحدود مع أوكرانيا. 
وقالت الوزارة للمواطنين في بيان "لا تُسافروا إلى روسيا بسبب التوتّر المستمرّ على طول الحدود مع أوكرانيا"، مضيفة أنّ الأميركيّين قد يواجهون "مضايقات" وأنّ السفارة الأميركيّة قد تكون لديها "قدرة محدودة على مساعدة المواطنين الأميركيّين".

ودعت المواطنين الأميركيّين خصوصًا إلى تجنّب السفر إلى المنطقة الحدوديّة الروسيّة-الأوكرانيّة، قائلة إنّ "الوضع على طول الحدود لا يمكن التنبّؤ به وإنّ هناك توتّرًا متزايدًا" بسبب احتشاد القوّات الروسيّة والتدريبات العسكريّة في المنطقة.

المصدر: آ ف ب
الولايات المتحدة
روسيا
أوكرانيا
السفر
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