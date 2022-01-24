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قيود صارمة تدخل حيز التنفيذ على غير المطعمين في فرنسا
ضباط شرطة خلال تظاهرة على قيود كورونا في فرنسا
الإثنين 24 يناير 07:22

دخلت قيود أكثر صرامة حيز التنفيذ اليوم الاثنين، على الأشخاص الذين لم يتلقوا التطعيم ضد كوفيد19- في فرنسا، وسط زيادة متسارعة في معدل الإصابات.

ولم يعد بإمكان الأشخاص غير المطعمين ارتياد المطاعم والحانات والمعاهد الثقافية أو حضور الأحداث الرياضية أو ركوب القطارات لمسافات بعيدة.

وتأتي تلك الخطوة مع إدخال فرنسا الجواز الصحي حيث سيتوجب على حامليه إظهاره كدليل على تلقيهم التطعيم او تعافيهم من الإصابة من أجل المشاركة 
في الحياة العامة، ولم يعد كافياً تقديم نتيجة فحص سلبية ضد فيروس كورونا.

ويأمل المسؤولون الفرنسيون أن تساعد هذه الإجراءات في الحد من انتشار فيروس كورونا، مع تزايد أعداد المصابين.

وسجلت فرنسا مؤخراً 3300 حالة لكل 100 ألف نسمة على مدار 7 أيام. وقال مسؤولون إنه تم تسجيل 390 ألف حالة إصابة جديدة يوم السبت. 

المصدر: وكالات
قيود
فرنسا
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