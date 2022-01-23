ساحل العاج: خطة حكومية لمنع تجنيد الإرهابيين للشباب

توغبو (أ ف ب)

أعلن رئيس حكومة ساحل العاج باتريك أشي، خلال زيارة إلى شمال البلاد، إطلاق خطة مساعدات اجتماعية واسعة للشباب في هذه المناطق الواقعة على الحدود مع مالي وبوركينا فاسو، حيث تحاول جماعات إرهابية تجنيد الشباب.

وقال باتريك أشي: «نعلم جميعاً أن السبب العميق لمعظم الأزمات وعدم الاستقرار في شبه قارتنا هو البطالة، التي تدفع بعض الشباب اليائسين والذين يغريهم وهم الحروب السهلة، إلى القيام بأعمال لزعزعة الاستقرار».

وكان رئيس الحكومة يتحدث من توغبو المنطقة القريبة جداً من حدود بوركينا فاسو، حيث قتل ثلاثة جنود في يونيو الماضي، عندما دمرت آليتهم فوق عبوة ناسفة.

وستمول هذه الخطة الاجتماعية، بشكل خاص، عقود عمل في الأشغال العامة والتأهيل الصناعي وستشجع على تطوير أنشطة تدر دخلاً.

وهي مخصصة لـ19 ألف شاب من ستة أقاليم في ساحل العاج، بكلفة إجمالية تبلغ 8,6 مليار فرنك أفريقي (13 مليون يورو) ستغطي الدولة 75 في المئة منها، بينما ستأتي نسبة 25 في المئة من خطة خفض الديون التعاقدية والتنمية المبرمة مع وكالة التنمية الفرنسية.

وقال رئيس الحكومة الذي رافقه عدد من الوزراء في زيارته لتوغبو: «يجب مكافحة الأفعوان الإرهابي» عبر تضافر «الجهد العسكري والتنمية».

وجرت زيارة رئيس الوزراء الذي وصل بمروحية أمس الأول، وسط إجراءات أمنية مشددة ومواكبة عسكرية كثيفة.