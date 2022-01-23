حكومة مالي تحقق في مقتل 7 موريتانيين

باماكو (أ ف ب)

أعلنت الحكومة المالية فتح «تحقيق شفاف وسريع» حول حادث أمني أودى بحياة 7 موريتانيين، قرب بلدة نارا الحدودية مع موريتانيا.

وقال وزير اللامركزية والإدارة الإقليمية عبد الله مايغا في بيان: «إن حكومة مالي قررت عقب جلسة عمل مع وفد موريتاني، فتح تحقيق شفاف وسريع سيتم إطلاع الجانب الموريتاني على نتائجه».

وقالت وسائل إعلام موريتانية أمس: إن الضحايا هم من مربي الماشية كانوا متوجهين إلى مالي مع قطعانهم بحثاً عن المراعي.

وشدد مايغا على أن «الحكومة ترفض تحميلها أي مسؤولية، وتؤكد أنه في هذه المرحلة لا يوجد أي عنصر حول تورط الجيش المالي، مؤكداً أن كل الإجراءات ستتخذ لاعتقال مرتكبي هذه الأعمال المأسوية وتقديمهم إلى العدالة».

وكانت الرئاسة الموريتانية أعلنت في بيان يوم الجمعة الماضي إرسال وفد إلى باماكو «لكشف ملابسات» مقتل هؤلاء الموريتانيين يوم الاثنين الماضي.

وجاء هذا القرار عقب تظاهرة نظمها في العاصمة نواكشوط سكان مقاطعة عدل بكرو، التي تبعد 1100 كلم غرب نواكشوط، التي يتحدر منها الضحايا والواقعة على الحدود مع مالي.