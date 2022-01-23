استقالة قائد البحرية الألمانية بعد إشادته ببوتين

برلين (رويترز)

استقال قائد البحرية الألمانية بعد تعرضه لانتقادات حادة إثر تصريحات قال فيها، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستحق الاحترام، وإن كييف لن تسترد أبداً شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو. وقال كاي إخيم شوينباخ، في بيان: «أطلب من وزيرة الدفاع كريستين لامبرخت إعفائي من مهامي على أن يسري القرار فوراً»، مضيفاً: «قبلت الوزيرة استقالتي».

وأدلى شوينباخ بتصريحاته خلال مناقشة أجراها مركز أبحاث هندي يوم الجمعة الماضي، ونُشرت لقطات مصورة لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاءت التصريحات في وقت حساس يشهد نشر روسيا عشرات الآلاف من الجنود على حدود أوكرانيا. وتُبذل جهود دبلوماسية تركز على منع التصعيد. وتنفي روسيا اعتزامها غزو أوكرانيا.

وفي نيودلهي، قال شوينباخ الذي تحدث بالإنجليزية: إن بوتين يسعى إلى أن يعامله الغرب باعتباره نداً. وأضاف: «ما يريده بوتين حقاً هو الاحترام.. من السهل أن تقدم له الاحترام الذي يطالب به فعلاً، ومن الجائز أنه يستحقه أيضاً». ووصف روسيا بأنها دولة قديمة ومهمة.

وأقر شوينباخ بأن إجراءات روسيا في أوكرانيا تحتاج إلى الوقوف ضدها، لكنه أضاف: «شبه جزيرة القرم ذهبت، ولن تعود أبداً». ويخالف ذلك موقف الغرب المشترك.

وقبل استقالة شوينباخ، انتقدت وزارة الدفاع علانية تصريحاته قائلة: إنها لا تعكس موقف ألمانيا. واعتذر شوينباخ عن تصريحاته.